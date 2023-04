SVG-Bildexporte basierend auf exakten 3D/CAD-Modellen

Neue Dimension in der additiven Fertigung

Der Software-Hersteller CoreTechnologie hat die 3D Druck Software 4D_Additive um einen neuen SVG Bildexport für Vektorgrafiken erweitert. Die neue Funktion basiert auf exakten 3D CAD Modellen und hat das Potenzial, die Welt des 3D Drucks zu revolutionieren.

Einzigartige Präzision und Qualität

Das neue Tool generiert eine neuartige Präzision und Qualität für 3D Druckteile. Bis dato war die Aufbereitung der 3D Modelle durch die Limitierung der vorhandenen Software-Tools auf STL Modelle begrenzt. Mit der neuen Funktion werden Vektorgrafiken exportiert.

Vorteile von CAD Dateien

Die additive Fertigung verstärkt für die Serienfertigung einzusetzen, resultiert in höheren Anforderungen an die Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit des Produktionsprozesses. Eine Grundvoraussetzung ist die direkte Verwendung von CAD Modellen ohne den Einsatz ungenauer STL-Formate.

Zur Drucker-Steuerung bietet die 4D_Additive Software erstmals die Möglichkeit, exakte Schnittkurven der Material-Schichten als Spline-Kurven zu generieren, statt diese aus vielen Tausenden kleinster Geraden bestehenden Polygonzügen zu erzeugen. Die bis dato übliche Erzeugung von Pixeldateien wird mit der neuen Software-Version durch Vektorgrafiken ersetzt.

Exakter SVG Bildexport

Um ein CAD Modell zu drucken, wird das Modell im sogenannten Slicing-Verfahren in Schichten zerlegt und an den 3D Drucker gesendet. Es gibt zwei Arten von Slicing-Dateien: Pixeldateien und Vektordateien. Pixeldateien, wie PNG, JPEG oder BMP Bilder, bestehen aus Pixeln, die das Bild in zwei Dimensionen darstellen. Diese Bilder weisen aufgrund der Bildauflösung vor allem bei kleinen Details unscharfe Kanten oder Artefakte auf, was zu Oberflächenfehlern im gedruckten Teil führt.

Die neueste Version der 4D_Additive Software erzeugt Vektordateien, um die Geometrie unabhängig von der Größe des Bauteils detailgetreu darzustellen. Vektordateien bieten eine bessere Genauigkeit und höhere Druckqualität als Pixeldateien. Das SVG Format (Scalable Vector Graphics) ist das aktuell gängigste Vektorformat, in dem die Schichten aus dem 4D_Additive Tool abgespeichert werden. Der 4D_Additive Build-Prozessor erzeugt exakte Slicing-Kurven für Druckverfahren wie SLS und SLM.

Durch die Verwendung von exakten CAD Modellen für das Slicing und SVG Dateien mit exakter Bildauflösung werden die Informationen zu den einzelnen Materialschichten mit hoher Präzision und ohne Qualitätsverluste an den Drucker gesendet.

CAD versus STL

Für den 3D Druck bieten CAD Dateien gravierende Vorteile gegenüber mosaikartigen STL Dateien, da die Datengrößen kleiner sind und die Präzision höher ist. So wie es bei der etablierten NC Fertigung seit zwei Jahrzehnten Standard ist, bietet die durchgängige Verwendung von CAD Daten im 3D Druck erhebliche Vorteile in Bezug auf Genauigkeit, Effizienz, Nachvollziehbarkeit und Kostenreduzierung. Mit Einführung der neuen Exportfunktion für SVG Bilder ist CoreTechnologie maßgeblich an der Revolutionierung und Etablierung des 3D Drucks für die Serienfertigung beteiligt.

Weitere Informationen sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/4d-additive .

