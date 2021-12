SWAN blickt zufrieden auf 2021 zurück: Ein Jubiläum, zwei Awards und vier neue Standorte

Projekthaus für SAP-Logistik verbucht das erfolgreichste Jahr seit Firmengründung

Augsburg, 17. Dezember 2021 – Eine Erfolgsstory mit Fortsetzung: Die SWAN GmbH lässt ein ereignisreiches Jahr hinter sich und schaut voller Vorfreude in die Zukunft. Neben den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen verbuchte das Projekthaus für SAP-Logistik weitere Erfolge: Besondere Meilensteine waren die strategische Partnerschaft mit SSI Schäfer, das Anwachsen auf rund 20 parallele Kundenprojekte in acht Ländern und die personelle Expansion der Unternehmens-gruppe. Aus vier wurden acht Niederlassungen, aus 70 Mitarbeitenden 130. Trotz vieler Veränderungen blieb der einzigartige SWAN-Spirit stets erhalten. Das spiegelt sich auch in der hohen Mitarbeiterzufriedenheit wider. Der SAP-Logistik-Experte gewann im ersten Halbjahr gleich zwei Arbeitgeberpreise: den Great Place to Work® Award und den Agil.Award 2021.

Für die SWAN war 2021 das wohl erfolgreichste Jahr in der zehnjährigen Firmengeschichte. Die SAP-Experten sind längst aus den Start-up-Schuhen herausgewachsen und blicken auf viele spannende und aufregende Jahre voller interessanter und herausfordernder Projekte sowie innovativer Logistiklösungen zurück. Ein modernes Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, hoher Team-Spirit sowie eine offene und transparente Kommunikation wurden bei SWAN von Beginn an gelebt.

Ausgezeichneter Arbeitgeber

„Agiles Arbeiten, New Work und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns großgeschrieben und von den Mitarbeitenden sehr geschätzt“, so Geschäftsführer Alexander Bernhard. Dies spiegelt sich auch in ihrer Zufriedenheit wider. So wurde die SWAN beim diesjährigen Great Place to Work® „Beste Arbeitgeber Wettbewerb“ des gleichnamigen internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts gleich doppelt für seine Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet. Die SWAN, damals noch mit einem 70-köpfigen Team, zählte in der Größenklasse 50-100 Mitarbeitende zu den 14 besten ITK-Arbeitgebern deutschlandweit und belegt in derselben Klasse unter den besten Arbeitgebern Bayerns Rang 16. Auch die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm verliehen dem Projekthaus für SAP-Logistik im Rahmen ihres jährlichen Business Excellence Day den Agil.Award 2021 in der Kategorie „mittlere Unternehmen“ (50 bis 249 Beschäftigte).

Partnerschaft mit SSI Schäfer und Standorterweiterung

In der zweiten Jahreshälfte erfolgte schließlich der bisher bedeutendste Meilenstein in der Firmengeschichte: Zur Bündelung ihrer SAP-Kompetenz sind die SWAN und der Branchenriese SSI Schäfer eine strategische Partnerschaft eingegangen. Der Intralogistikspezialist SSI Schäfer wurde Mehrheitseigner der SWAN GmbH, welche weiterhin eigenständig am Markt agiert.

SWAN positionierte sich durch den Zusammenschluss innerhalb der Top-5-Anbieter für SAP-Logistik und öffnet sich für eine weitere Internationalisierung der Geschäftsfelder. Die SWAN übernahm innerhalb der Partnerschaft nicht nur die Projektabwicklung der SAP-Sparte von SSI-Schäfer, sondern auch 55 erfahrene SAP-EWM-Experten*innen. Diese Übernahme ging einher mit dem Zugewinn von drei zusätzlichen Niederlassungen in Dortmund, Walldorf sowie Giebelstadt und dem ersten Schritt Richtung Internationalisierung durch einen neuen Bürostandort in Graz, Österreich.

Auf Wachstumskurs

Für die SAP-Spezialisten geht es weiter steil nach oben. Dieses Jahr konnte die SWAN einige Projekte erfolgreich abschließen und betreut zum Jahresende mehr als 40 aktive Kunden im Customer Lifecycle Service. Ein voraussichtliches Umsatzplus von 27 Prozent auf über 11,25 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr spricht für sich. „Wir haben ein aufregendes Jahr hinter uns, mit vielen Herausforderungen und spannenden Aufgaben, die wir erfolgreich gemeistert haben. Das wäre ohne unsere Mitarbeiter*innen, ihrem Know-how und ihrer herausragenden Einsatzbereitschaft niemals möglich gewesen. Danken möchten wir auch unseren Kunden*innen und Partnern*innen für die gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe im vergangenen Jahr, das investierte Vertrauen und den gemeinsamen Willen tolle Logistik-Lösungen zu schaffen“, zieht Alexander Bernhard zufrieden Bilanz: „Für das kommende Jahr blicken wir voll Motivation auf eine gut gefüllte Pipeline an technisch herausfordernden SAP-Logistik-Projekten und haben zudem konkrete Pläne für ein weiteres Wachstum und den Ausbau unseres Partnernetzwerks im Software- und Produkt-Bereich.“

Über SWAN GmbH

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Altenstadt an der Waldnaab, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg, Wächtersbach und Walldorf implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne.

Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von hochautomatisierten Distributionslagern als auch bei der Produktionsintegration und der Transport-Disposition.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die vor 10 Jahren gegründete SWAN ihren über 130 Mitarbeiter*innen ein optimales Arbeitsumfeld für Experten und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen „New-Way-of-Working“-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

Weitere Informationen: http://www.swan.de

