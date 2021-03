Swiss Smile DIAMOND GLOW Zahnbürsten & Zahnpasta

Curaden, der Schweizer Dentalhygiene-Spezialist, toppt mit der swiss smile Diamond Glow-Zahnpasta alles!

Ja, ich will….

… glänzend polierte Zähne mit Diamond Glow von swiss smile. Für immer. Für Mr. & Mrs.

Ein Diamant am Ringfinger ist schön. Swarovski-Diamanten im Handstück der Zahnbürste sind schöner. Am allerschönsten ist ein strahlendes Lächeln mit glänzenden, polierten Zähnen.

Curaden, der Schweizer Dentalhygiene-Spezialist, toppt mit der “Diamond Glow”-Zahnpasta alles: 1 Karat Diamantstaub reinigt die Zähne sanft und gründlich von Plaque und Verfärbungen. Was für Uhren- und Brillengläser zum Polieren gut ist, gilt auch für Zähne.

Die hübschen rose und bleu farbigen Pärchen-Zahnbürsten mit den hunderten feinen

Curen-Filamenten im achteckigen Bürstenkopf sind so sanft, dass sie selbst bei empfindlichem Zahnfleisch eine Wohltat sind. Die innovative und edle Wirkstoffkombination der aufhellenden Zahncreme mit 1 Karat Diamant-Staub in feinster Pulverform hellt die Zähne sichtbar auf. Das darin enthaltene entzündungshemmende Kurkumin verzögert die Anlagerung von Plaque und erschwert dadurch die Entstehung von Karies. Natürlicher und Feuchtigkeit spendender Aloe Vera beruhigt gereiztes Zahnfleisch.

Seit 1972, also fast 50 Jahre, entwickeln die Schweizer Dentalhygiene-Spezialisten Premiumprodukte für die Mundgesundheit. Und für ein hochkarätiges, strahlend weißes Lächeln. Natürlich auch für den schönsten Tag. Und für alle anderen.

