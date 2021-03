SX-Medizintechnik-WebSessions während der Embedded World 21 digital

Digitalmikroskopie, Cyber-Security und ein Entwicklungskit für mobile Geräte sind heute und morgen Thema bei den Medizintechnik-WebSessions der Fürther Embedded-Elektronik-Experten der Solectrix GmbH

Ob zum Bereich Imaging, Automotive, Hardwarein-the-Loop, Industrial oder Medical – die Thementage bei Solectrix informieren umfassend in täglichen, halbstündigen WebSessions. Heute und morgen steht die Medizintechnik im Vordergrund.

++ Heute, 01.03.2021, 14 Uhr: sinaSCOPE – das digitale Upgrade für Stereomikroskope

Das sinaSCOPE der solectrix GmbH bietet erstmals die Möglichkeit, die Vorteile digitaler 3D-Mikroskopie zu nutzen, ohne den vorhandenen Mikroskop-Analogbestand ausmustern zu müssen. Der Umrüstsatz besteht aus zwei hochwertigen 4K-Farbkameraköpfen, welche die bestehenden Okulare des Mikroskops ersetzen, und einem 15,6-Zoll-TFT-Bildschirm für brillenloses 3D mit integriertem Bildverarbeitungssystem made by Solectrix.

Die WebSession informiert Interessenten und Anwender von Stereomikroskopen über die technischen Möglichkeiten von sinaSCOPE und zeigbei Solectrix auch Testgeräte zum Leihen zur Verfügung.

++ Morgen, 02.03.2021l 10:00 Uhr: Cyber-Security für medizinische Geräte – etwas, das Sie ernst nehmen sollten

Moderne Geräte sind immer stärker vernetzt. Dies gilt auch für medizinische Geräte. Doch je vernetzter Geräte sind, umso wichtiger ist es, über Cyber-Sicherheit nachzudenken.

Die Security-Zwischenfälle, die in den letzten Jahren bekannt wurden, zeigten, dass Firmen ein enormer wissenschaftlicher Schaden entstand, und dass der Verlust an Vertrauen in Produkte Jahre anhalten kann.

Sicherheit ist nicht etwas, das man einfach einem bestehenden Gerät hinzufügen kann oder das kostenlos dabei ist. Sie sollte in einer frühen Designphase bedacht werden. Dies ist der “security by design”-Ansatz, der in den letzten Jahren populär wurde.

Die SX-WebSession wird zeigen, welche Sicherheitsaspekte und Vorschriften Sie bei Ihrem Produktdesign bedenken sollten und was getan werden kann, um bereits während der Produktentwicklung für Sicherheit zu sorgen.

++ Morgen, 14 Uhr: Solectrix Mobile Device Kit – eine Plattform für mobile Geräte im professionellen Einsatz

Solectrix hat viele Jahre an Erfahrung in der Entwicklung mobiler Geräte für den professionellen Einsatz. Aus dem Wunsch, unsere Kunden beim Entwickeln ihrer eigenen mobilen Geräte zu unterstützen, entstand das S X Mobile Device Kit (MDK).

Das MDK ist designt als vielseitige Plattform für mobile Geräte. Die besonderen Anforderungen an mobile Geräte wie niedriger Stromverbrauch oder zuverlässige Batterieversorgung und -ladevorgänge wurden dabei bedacht. Alle Bereiche einer Produktentwicklung, wie Elektronik, Software, Design und Konstruktion sind abgedeckt.

Diese WebSession stellt das MDK im Detail vor – seine Charakteristik und die Vorteile für Kunden, die eine Entwicklung damit beginnen.

Alle Solectrix-Referenten beschäftigen sich seit vielen Jahren mit ihren angebotenen Spezialthemen. Die Teilnahme lohnt sich für Einsteiger in die jeweiligen Themen ebenso wie für Experten, die den fachlichen Austausch suchen. Den genauen Terminkalender und die Möglichkeit zur Teilnahmeregistrierung finden Sie hier auf der Solectrix-Website – Weitere Veranstaltungen sind geplant. Ein Blick auf die Website lohnt also auch, falls sie die Sessions zur diesjährigen Embedded World 21 digital verpasst haben.

Von einfachen Treibern bis hin zu kompletten Systemen und Modulen für Automotive, Imaging, Industrial und Medical-Lösungen bestehend aus Elektronik, Software und Mechanik: Die Embedded-Experten der 2005 gegründeten Fürther Solectrix GmbH bieten eine große Bandbreite an Dienstleistungen an, die alle Phasen in der Entwicklung von Embedded-Systemen abdecken. Die mehr als 100 Mitarbeiter von Solectrix liefern seit nunmehr 15 Jahren Lösungen im Bereich hochintegrierter Elektronik- und Highspeed-Mikroprozessorbaugruppen mit komplexen Anwenderschnittstellen und programmierbarer Logik.

