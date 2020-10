Symbioticon gewinnt German Design Award 2021

Auszeichnung für Tech-Festival und Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe

Große Ehre für das Tech-Festival und den Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe: Die 2018er Ausgabe der Symbioticon ist Preisträgerin des German Design Award 2021 und erhält eine Special Mention in der Kategorie Excellent Communications Design – Event. Der German Design Award ist einer der anerkanntesten internationalen Design Awards und zeichnet hochkarätige Einreichungen im Produkt- und Kommunikationsdesign aus. Die Preisverleihung findet voraussichtlich im Februar 2021 statt. Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung. Dieser wurde 1953

auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, um die Designkompetenz der deutschen Wirtschaft zu stärken. Zum Netzwerk der Stiftungsmitglieder gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen auch namhafte Unternehmen. Weitere Informationen zum Preis finden Sie unter https://www.german-design-award.com/

Jury: “Beeindruckender Wille zur Selbstveränderung”

Beim German Design Award werden ausschließlich Projekte ausgezeichnet, die wegweisend in der deutschen und internationalen Designlandschaft sind. Dafür sorgt eine internationale Jury, die führende Köpfe aus allen Disziplinen des Designs versammelt. Die Konkurrenz ist dabei hoch: Im Vorjahr verzeichnete der German Design Award insgesamt 5.300 Einreichungen aus 69 Ländern. In der Jury-Begründung zur Symbioticon heißt es: “Vorbildlicher Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe zur Entwicklung innovativer Ideen für neue Produkte und Services der Zukunft. Das motivierende Motto #nonomal als roter Faden, um ungewohnte und ungesehene Lösungen in Prototypen umzusetzen, zeugt von einem beeindruckenden Willen zur Selbstveränderung.” Einen Recap-Film zur Veranstaltung finden Sie hier.

Bernd Wittkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Star Finanz, sagt: “Die Symbioticon gehört inzwischen zu den größten Veranstaltungen dieser Art. Dass wir für unsere Bemühungen mit dem German Design Award geehrt werden, ist Genugtuung und Ansporn zugleich. Der Preis unterstreicht, dass der von uns vor vier Jahren eingeschlagene Weg richtig ist. Die Auszeichnung geht in erster Linie an die Sparkassen, den DSV, den DSGV und die Finanz Informatik, die den S-Hub in der täglichen Arbeit mitgestalten und dadurch diese Formate überhaupt erst möglich machen. Unser Dank geht daher vor allem an unsere Partner. Auch in diesem Jahr sorgen wir deshalb dafür, dass die Symbioticon zu einem unvergesslichen Event für alle Beteiligten wird und auch innovative Lösungen für die Sparkassen-Finanzgruppe bereithält.”

Anmeldungen zur diesjährigen Symbioticon sind noch bis zum 6. November 2020 unter https://symbioticon.de möglich. Ausrichter des Events ist der Sparkassen Innovation Hub (S-Hub), Think Tank und zentrale Anlaufstelle für FinTechs innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Seit 2016 organisiert der S-Hub die Symbioticon.

Bitte wenden Sie sich mit Akkreditierungswünschen für die Symbioticon gerne an: weferling@red-robin.de

Über Star Finanz:

Star Finanz, ein Unternehmen der Finanz Informatik, ist führender Anbieter von multibankenfähigen Online- und Mobile-Banking-Lösungen in Deutschland. Seit mehr als zwanzig Jahren prägt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Hannover mit rund 300 Mitarbeitern das Online-Banking entscheidend mit.

Privatkunden, Mittelständlern und großen Unternehmen bietet die Star Finanz eine umfassende Palette an innovativen Finanzprodukten, darunter die Produktlinien StarMoney, StarMoney Deluxe, StarMoney für Mac und StarMoney Business sowie die Electronic-Banking-Software SFirm. StarMoney für Privatanwender ist über die StarMoney Flat auf iPhone und iPad, Android-Smartphone und Android-Tablet, Windows PC sowie dem Mac durch den StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst miteinander verbunden. Zum Leistungsspektrum gehören ebenso die Unterschriftenmappe, eine App zur mobilen Zahlungsfreigabe für Geschäftsleute mittels EBICS sowie das Finanzcockpit, eine High-Business-App, speziell auf die Bedürfnisse von Firmenkunden zugeschnitten.

Darüber hinaus realisiert Star Finanz erfolgreich individuelle Software-Lösungen, mit denen Unternehmen und Finanzinstitute neue Maßstäbe setzen. Dazu gehört die App Sparkasse für die Sparkassen-Finanzgruppe, die zu den führenden Mobile-Banking-Anwendungen für iOS sowie Android zählt oder das pushTAN-Verfahren, das den Empfang und die Verwendung von TANs auf ein- und demselben Endgerät ermöglicht. Die mobilen Finanzapplikationen der Star Finanz wurden inzwischen mehr als 30 Millionen Mal in den unterschiedlichen App-Stores heruntergeladen (Stand: Mai 2020).

Mit dem Sparkassen Innovation Hub als zentralen “Andockpunkt” der Sparkassen-Finanzgruppe für FinTechs etabliert sich das Unternehmen zudem als Treiber von innovativen Entwicklungen. Darüber hinaus verantwortet Star Finanz die kontinuierliche Weiterentwicklung und den technischen Betrieb des Onlinebezahlverfahrens giropay.

