Symbole der Hoffnung und Zuversicht: Über 2.000 Papiertauben schweben in der National Cathedral in Washington, DC

Angesichts der andauernden Corona-Pandemie und gesellschaftlicher Spannungen in den USA setzt die National Cathedral in Washington, DC, häufig auch als Nationales Haus des Gebets der USA bezeichnet, ein eindrucksvolles Zeichen. Der deutsche Künstler Michael Pendry hat sein Kunstprojekt Les Colombes in das Innere dieser beeindruckenden Kathedrale gebracht. Mehr als 2.000 von Hand aus Papier gefaltete, schneeweiße Tauben schweben anmutig in einem großen Schwarm durch das Mittelschiff und verleihen dem beeindruckenden Raum damit besondere Leichtigkeit. Jede einzelne steht symbolhaft für Hoffnung und Zuversicht.

Michael Pendry hat in ähnlicher Weise bereits Tauben unter anderem in München, London und Jerusalem steigen lassen. Nach Washington, DC kamen sie mit Unterstützung der Deutschen Bischofskonferenz und des Auswärtigen Amtes. In der National Cathedral schweben die Papiervögel noch bis Mai dieses Jahres. Weitere Informationen und Aufnahmen gibt es unter cathedral.org/visit-us/doves.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

