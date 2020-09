Synaworks – The Transformation People

Heidelberg, 14. September 2020 – Als innovative Unternehmensberatung unterstützt Synaworks seit 2018 das IT-Management im Bereich SAP-Technologie, Strategie-, Kompetenz- und Organisationsentwicklung. Das Heidelberger Start-Up berät IT-Organisationen in großen und mittleren Unternehmen und begleitet SAP Kunden bei ihrer digitalen Reise zum intelligenten Unternehmen. Um diesem Innovationsgeist noch stärker gerecht zu werden, hat sich Synaworks im Juli einen Neuanstrich verpasst: Neues Corporate Design, Launch der neuen Synaworks Academy sowie eine neue Website mit den drei Portfoliobereichen “Technology – Strategy – Academy”.

“IT benötigt ein neues Selbstverständnis und eine neue Positionierung innerhalb des Unternehmens”, sagt Daniel Kohl, Gründer und CEO von Synaworks. Um das Thema IT-Managementberatung noch stärker auszubauen, gründete Daniel Kohl 2018 gemeinsam mit Nicolas Crisand und Markus Scheuber ein eigenes Unternehmen. Um eine optimale Zusammenarbeit zwischen IT, Fachbereichen und Management zu ermöglichen, hat es sich das Synaworks Teams zur Aufgabe gemacht, SAP-Kunden bei ihrer Transformation der IT zu unterstützen. Dadurch entwickelt sich die IT vom reinen Dienstleister zum Innovationspartner für das Business und wird zunehmend zum Enabler für die Digitale Transformation des gesamten Unternehmens.

Synaworks 2.0 – kompakt und leicht verständlich im Web

“Das volle Potential der Digitalen Transformation lässt sich nur nutzen, wenn Mensch und Technologie stärker miteinander verknüpft werden”, erklärt Daniel Kohl seine Gründungsidee.

Nicht nur im neuen Synaworks Claim, sondern auch auf der Website gehen jetzt die drei Portfoliobereiche Technology, Strategy und Academy deutlich hervor:

Im Bereich Technology liegt der Fokus auf Unternehmen und IT-Organisationen, die SAP Lösungen im Einsatz haben. Aufgrund der langjährigen Projekterfahrung in der SAP-Technologie- und IT-Prozessberatung unterstützt Synaworks bei der Konzeption, Implementierung und Etablierung eines integrativen SAP Application Lifecycle Management (ALM) für die Einführung und Betrieb von SAP S/4HANA.

Im Bereich Strategy verbindet das Synaworks Team das langjährige SAP-Technologie Know-How mit relevanten Methoden- und Managementkompetenzen. Organisationen werden unterstützt einen strategischen Handlungsrahmen zu entwickeln und konkrete Ansätze für das Change Management im Rahmen eines SAP S/4HANA Projekts zu initiieren und erfolgreich umzusetzen.

Das Trainingsportfolio der Synaworks Academy umfasst die Themen Soft-Transformation, SAP-ALM, IT-Rollen und Evaluation. Mitarbeiter werden befähigt, die Systematik hinter Veränderungsprozessen zu verstehen und spezifische Kompetenzen zu entwickeln, um mit Veränderungen erfolgreich umgehen zu können. So werden Trainings für die drei neuen Rollen der IT angeboten: Digital Entrepreneur, Digital Pathfinder und Digital Change Agent.

“Das Synaworks Academy Trainer-Team befähigt Führungskräfte, Teams und Mitarbeiter relevante Kompetenzen zu entwickeln, die eine erfolgreiche digitale Transformation, wie beispielsweise die Einführung von SAP S/4HANA ermöglichen.” konkretisiert Nicolas Crisand (Managing Director der Synaworks Academy).

Die neue Webseite von Synaworks erreichen Sie unter: www.synaworks.com

Direkt zur Synaworks Academy geht es über: www.synaworks-academy.com

Kurzprofil Synaworks

Synaworks ist eine Unternehmensberatung mit Fokus auf die IT-Organisation. Wir greifen auf langjährige Erfahrung als SAP- und Strategieberater zurück und verbinden dieses Wissen mit der Kompetenz, Veränderungen zu initiieren und zu begleiten.

Wir beraten und begleiten Organisationen auf strategischer, methodischer und technologischer Ebene. Indem wir unsere Kompetenzen aus den Bereichen SAP-Technologie, Strategie-, Change- und Kompetenzentwicklung zu einem ganzheitlichen Beratungsansatz verbinden, befähigen wir unsere Kunden, erfolgreiche Strategien zu entwickeln, effiziente ALM Prozesse zu etablieren und die erforderlichen Kompetenzen für den digitalen Wandel aufzubauen. Damit unterstützen wir unsere Kunden, die notwendigen Veränderungen zu initiieren und das volle Potential des digitalen Wandels zu nutzen.

Wir glauben, die Digitale Transformation ist nicht alleine eine technologische Herausforderung, sondern vor allem eine Frage von Zusammenarbeit, Mindset und Kompetenzen.

Wir befähigen Führungskräfte und Mitarbeiter für den digitalen Wandel zielführende Strategien zu entwickeln, relevante Kompetenzen aufzubauen und entscheidende SAP-Technologien effizient anzuwenden. Wir arbeiten wissenschaftlich fundiert, empathisch und mit hoher Leidenschaft.

Kontakt

Synaworks GmbH

Daniel Kohl

Hauptstraße 25

69117 Heidelberg

+49 (0)162 237 00 40

daniel.kohl@synaworks.com

http://www.synaworks.com

Bildquelle: @synaworks