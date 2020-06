Syncron: Friedrich Neumeyer wird neuer CEO

After-Sales-Software-Anbieter bereitet mit Führungswechsel neue Phase im Wachstumskurs vor

Dr. Friedrich Neumeyer wird zum 1. August 2020 neuer CEO des After-Sales-Service-Anbieters Syncron, der sich international in den Branchen Mobilität und Maschinenbau einen Namen gemacht hat. Neumeyer tritt die Nachfolge von Anders Gruden an, der nach 16 Jahren an der Spitze weiterhin in beratender Funktion tätig sein wird.

Dr. Friedrich “Fritz” Neumeyer wechselt zu Syncron in einer Zeit, in der die Zielbranchen des Unternehmens besonders von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise geprägt sind. OEMs, die sich mit rückläufigen Verkäufen von Neuprodukten und einer geringeren Nachfrage konfrontiert sehen, wenden sich auf der Suche nach finanzieller Stabilität zunehmend dem Servicegeschäft zu. Die Lösungen von Syncron, unter anderem für das Bestands- und Preismanagement, unterstützen die nachhaltige Optimierung der Service-Lieferkette nach dem Erstverkauf eines Produkts. Mit dem Fokus auf Wartung, Reparaturen und Ersatzteilverfügbarkeit heben sich OEMs von der Konkurrenz ab und verbessern das Kundenerlebnis langfristig.

“Ich freue mich darauf, dem Team von Syncron in dieser sowohl für das Unternehmen als auch für die gesamte Branche aufregenden Zeit beizutreten. Ich bin zuversichtlich, dass die Kombination von Technologie und Marktchancen es uns ermöglichen wird, enormes Wachstum und Erfolg zu fördern”, sagt Dr. Neumeyer. Der neue CEO verfügt über weitreichende Erfahrung in der Führung von Softwareunternehmen. Zuletzt war Dr. Neumeyer sechs Jahre lang CEO des deutschen ERP-Anbieters proALPHA, wo er den Umsatz auf mehr als 150 Millionen Euro verdreifachte und die Zahl der Mitarbeiter auf über 1.000 verdoppelte. Nach seinem Studium der Kernphysik und der Promotion an der TU Darmstadt war Dr. Neumeyer zunächst bei McKinsey, der Software AG und SAP tätig. Er wird seinen Lebensmittelpunkt in Schweden haben und vom Syncron-Hauptsitz in Stockholm aus tätig sein.

“Im Namen des Verwaltungsrates freue ich mich sehr, Fritz Neumeyer als nächsten CEO des Unternehmens zu begrüßen”, sagt Leo Apotheker, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Syncron. “Seine Führungserfahrung im Bereich Software für Industrieunternehmen und sein Fokus auf die Zufriedenheit der Kunden machen ihn zum idealen Kandidaten, Syncron in das nächste Kapitel zu leiten.” Er dankt dem bisherigen CEO Anders Gruden für die vergangenen 16 Jahre, in denen dieser das Unternehmen zum Marktführer im Bereich Software-as-a-Service-Lösungen geführt hat. “Es ist der Verdienst von Anders Gruden, dass Syncron zu einem globalen Unternehmen geworden ist, das einen erstklassigen Kundenstamm auf der ganzen Welt bedient”, so Apotheker. Auch in Zukunft wird Gruden weiterhin als Berater fungieren.

Über Syncron

Syncron bietet preisgekrönte Cloud-basierte Lösungen im Bereich Ersatzteil-Inventarisierungs-, Preis- und Betriebszeit-Management. Dadurch ermöglicht das schwedische Unternehmen führenden Herstellern, ihre Produktverfügbarkeit zu maximieren, die After-Sales-Service-Services zu optimieren und gleichzeitig erhebliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen zu erzielen. Syncron legt den Fokus auf die Forschung und Entwicklung neuer Lösungen – immer mit dem Ziel, Kunden eine schnelle Time-to-Value zu bieten. Top-Marken aus der ganzen Welt vertrauen auf Syncron, wenn es darum geht, den eigenen Kundendienst und Support in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.syncron.com

