System für virtuelle Events ermöglicht Erstsemesterbegrüßung trotz Corona

Erstsemesterbegrüßung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Erstsemesterbegrüßungen werden üblicherweise als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie war diese Möglichkeit im letzten Jahr nicht gegeben. Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf veranstaltete 2020 daher eine virtuelle Erstsemesterbegrüßung. Per Live-Chat als Text- oder Videochat wurden den Studierenden die wichtigsten Fragen zum Studiumsbeginn beantwortet. Im virtuellen Gebäude des Studierenden Service Center (SSC) , welches von der mehrpunkt GmbH & Co.KG als virtuell umgesetzt wurde, erwartete die Studierenden des ersten Semesters eine Infomesse, auf der sich die Fachdisziplinen und Fachschaften sowie verschiedene Einrichtungen und studentische Initiativen und Vereinigungen der Universität präsentierten. Es bestand außerdem die Möglichkeit, an drei Terminen via Live-Chat mit wichtigen Einrichtungen in Kontakt zu treten, Antworten auf Fragen zu erhalten und viel Nützliches und Wissenswertes für das Studium und das Leben neben dem Studium zu erfahren.

Die dreiwöchige Präsenzzeit der Plattform, aller virtuellen Stände und Angebote fand Ihren Höhepunkt mit der offiziellen Live-Begrüßung durch die Rektorin Prof. Dr. Anja Steinbeck und den Prorektor Prof. Dr. Christoph Börner. Mit über 3.000 Zuschauern war auch dieser Live-Stream ein großer Erfolg und viele Fragen konnten im moderierten Live-Chat direkt im Stream beantwortet werden.

Im Anschluss an die Erstsemesterbegrüßung wird die EXPO-IP-Plattform für mindestens ein Jahr für weitere virtuelle Events genutzt.

