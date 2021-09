Systemintegratoren steigern Profit von Betreibern von Gastgewerben und Mehrfamilienhäusern mit Wireless-Lösungen von Cambium Networks

Leistungsstarke Konnektivität durch Fixed Wireless und Wi-Fi mit zentralem Management

München/Rolling Meadows, USA, 22. September 2021 – Ein reibungsloses Drahtlosnetz ist branchenübergreifend inzwischen nicht mehr wegzudenken. Systemintegratoren fokussieren sich daher zunehmend auch auf das Gastgewerbe und Mehrfamilienhäuser. Dazu gibt Cambium Networks nun bekannt, dass bereits mehrere Systemintegratoren einen höheren Durchsatz und eine gesteigerte Effizienz erzielen. Cambium Networks bietet kostengünstige und einfach zu implementierende Drahtlos-Lösungen einschließlich Wi-Fi, Switching, Fixed-Wireless-Breitband sowie eine zentrale Managementkonsole. Damit bietet der Hersteller Lösungen, die sowohl für einen einzelnen Veranstaltungsort als auch einen ganzen Campus zuverlässige High-Speed-Performance liefern.

Mehrfamilienhäuser

Auf einem Campus mit mehreren Wohn- und Geschäftseinheiten sowie Außenbereichen ist eine nahtlose Wi-Fi-Konnektivität unerlässlich, um ein optimales Kundenerlebnis zu schaffen. Cambium Networks hat mit dem Systemintegrator CEO Technologies zusammengearbeitet, um für einen Campus mit 22 Gebäuden das veraltete Netzwerk zu modernisieren. Die Hardware-Aktualisierung umfasste Cambium Networks cnPilot™ e425 Wi-Fi Access Points (APs), einschließlich APs in einer Mesh-Architektur. Dadurch konnte eine einheitliche Abdeckung über den gesamten Campus gewährleistet werden. Gleichzeitig haben nun auch die einzelnen Mieter die Möglichkeit, ihre Bandbreite aufzurüsten. Das gesamte Projekt wurde in fünf Wochen und unter Einhaltung des Budgets abgeschlossen. Seitdem sanken die Support-Anfragen der Nutzer um 75 % – von zwei pro Woche auf weniger als zwei pro Monat.

“Große Campusgelände und Mehrzweckgebäude benötigen eine zuverlässige Konnektivität. Der beste Weg, diese zu erreichen, ist die Entwicklung maßgeschneiderter Wi-Fi-Lösungen”, sagt Stefanie Browne, Sales Director bei CEO Technologies. “Dank zuverlässigen Geräten und zentralem Management können wir unseren Kunden einen persönlichen technischen Support für jeden Aspekt ihres Netzwerks bieten.”

Mehr dazu im Whitepaper CEO Technologies Serves Up Industry-Leading Connectivity Across Large Texas Developments.

Gastgewerbe: Campingplätze

Die Beliebtheit von Wohnmobilparks und Campingplätzen als Urlaubsziel stieg in der Corona-Pandemie. Wie in allen Ferienanlagen ist ein leistungsfähiger WLAN-Zugang inzwischen auch hier eine Notwendigkeit für die Gäste. Sie reisen mit mehreren Geräten an und erwarten, diese auch auf dem gesamten Gelände nutzen zu können – selbst zum Streamen von Videos. Cambium Networks bietet ein umfassendes Portfolio an Fixed Wireless-Lösungen mit Gigabit-Speed sowie Wi-Fi-Produkte für den Innen- und Außenbereich an. Durch diese lassen sich bestehende Netzwerke einfach erweitern oder auch Abdeckung und Kapazität innerhalb weniger Tage bzw. Wochen ausbauen.

Campingplätze befinden sich oft an abgelegenen Orten. Sie benötigen eine kombinierte High-Speed-Breitbandinfrastruktur, um die Kapazität auch für mehrere Geräte pro User bereitstellen zu können. Mit dieser Infrastruktur lassen sich verschiedene Bereiche des Geländes, der Internet Point of Presence sowie ein High-Performance-Outdoor-WLAN verbinden. Das Unternehmen Absolute Communications konnte mit den cnMatrixTM-Switches und Outdoor Wi-Fi-APs von Cambium Networks einen Campingplatz von 5 Mbit/s auf bis zu 1 Gbit/s aufrüsten.

“Günstig ist nicht immer gut. Gäste in Wohnmobilparks erwarten, dass die Konnektivität genauso gut ist wie auf einem College-Campus oder in einem Hotel. Low-Budget-Lösungen erfüllen diese Erwartungen einfach nicht”, sagt Robert Ener, President von Absolute Communications. “Unsere Kunden erzielen mit den anwendungsspezifischen Switches, Access Points und Fixed Wireless Multi-Point-Lösungen von Cambium Networks konstant zuverlässige Leistungen.”

Mehr dazu im Whitepaper Old School RV Parks Get a 21st Century Wi-Fi Upgrade.

“Die Lösungen von Cambium Networks sind skalierbar, kostengünstig und machen es einfach, Gäste zufriedenzustellen”, sagt Rad Sethuraman, Vice President Product Line Management von Cambium Networks. “Mit automatischer HF-Optimierung, nahtlosem Roaming und Wi-Fi 6-Zugang sowie einer Fixed-Wireless-Infrastruktur lassen sich die Komponenten unserer Drahtlos-Lösungen unkompliziert auf die spezifischen Anforderungen jedes Gastgewerbes anpassen. Unser Managementsystem cnMaestroTM bietet ein zentrales Dashboard mit Informationen auf System-, Standort- und Access Point-Ebene mit wichtigen Leistungsindikatoren.”

Erfahren Sie mehr über 5G Fixed Wireless, Wi-Fi 6- und zentrales Management-Lösungen auf einem der Online-Events im September von Cambium Networks.

Das gesamte Portfolio an Wireless Fabric-Lösungen von Cambium Networks ist über das globale Partner-Netzwerk verfügbar.

Cambium Networks feiert mit mehr als zehn Millionen weltweit ausgelieferten Funkmodulen seit Beginn der Geschäftstätigkeit im Jahr 2011 in diesem Jahr das “Decade of Excellence”.

