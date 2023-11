TA Triumph-Adler kündigt neues Inkjet-Produktionsdrucksystem an

TA Pro 55050c mit gleicher Druckqualität wie beim Offsetdruck wird auf drupa 2024 vorgestellt

Nürnberg/Hamburg, 02. November 2023 – Mit der TA Pro 55050c kündigt TA Triumph-Adler ein neues Highspeed-Inkjet-Drucksystem für Firmenkunden an, das gestrichenes Offsetpapier unterstützt. Nach der TA Pro 15050c ist es bereits die zweite Maschine für den Produktionsdruck, die von TA Triumph-Adler vertrieben wird. Das neue Inkjet-Drucksystem TA Pro 55050c wird auf der drupa 2024 in Düsseldorf ausgestellt.

Im Jahr 2020 hat TA Triumph-Adler das modulare und wandlungsfähige Inkjet-Drucksystem TA Pro 15050c für den Einzelblattdruck auf den Markt gebracht. Das erste Produktionsdrucksystem des Unternehmens sorgt seit der Einführung für eine stetig wachsende Nachfrage und bildete seinerzeit den Einstieg des Unternehmens in den kommerziellen Produktionsdruck.

Leistungsstarke Erweiterung des Produktionsdruck-Portfolios

Die Produktneuheit TA Pro 55050c bietet eine erweiterte Funktionalität und ermöglicht den Druck auf gestrichenem Papier, das für die Herstellung von Broschüren, Büchern, Zeitschriften oder anderen Printerzeugnissen, die für den gewerblichen Druck eine besonders hohe Bildauflösung erfordern, unerlässlich ist.

Hierbei erreicht das neue Produktionsdrucksystem eine Druckqualität wie beim Offsetdruck und eine hohe Bildbeständigkeit. Darüber hinaus ermöglicht die TA Pro 55050c eine gleichmäßige und satte Farbwiedergabe. Dank eines hauseigenen Kyocera-Tintenstrahldruckkopfes mit 1.200 x 1.200 dpi und einer Kantenglättungstechnologie, die Linien und Textumrisse präzise reproduziert, erzeugt das neue System hochauflösende Druckergebnisse.

Nicht zuletzt erfüllt das neue System höchste Standards im Hinblick auf Produktivität, Langlebigkeit und einen sparsamen Betrieb. Durch die hohe Leistungsfähigkeit und das kompakte Design ist die TA Pro 55050c besonders für Firmenkunden im Bereich des professionellen Grafikdrucks interessant.

TA Pro 55050c: Erstmals zu sehen auf der drupa 2024

Erlebbar ist das neue Produktionsdrucksystem von TA Triumph-Adler auf der drupa 2024, eine der weltweit wichtigsten Fachmessen für Drucktechnologien, die vom 28. Mai bis zum 7. Juni 2024 in Düsseldorf stattfinden wird. Darüber hinaus können sich Interessierte ab sofort hier registrieren, um über Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Dazu gehört beispielsweise die Anmeldung zu unseren ersten Produkt-Demos des neuen Inkjet-Drucksystem TA Pro 55050c.

Die TA Triumph-Adler GmbH ist ein deutscher Spezialist für Multifunktionssysteme (MFP) und digitale Workflows. Mit einer Geschichte von mehr als 125 Jahren gehört das Unternehmen heute zu den etablierten Marken in der Branche der Informationstechnologie und Telekommunikation (ITK). Als Managed Service Provider unterstützt TA Triumph-Adler Unternehmen als verlässlicher Partner bei der Optimierung von papierbasierten und digitalen Dokumentenprozessen – mit dem Ziel, diese effizienter zu gestalten. Das ganzheitliche Produktportfolio umfasst moderne Hardware-, Software- sowie IT-Service-Lösungen, die den gesamten Bearbeitungsprozess von Dokumenten abdecken und ein zeitgemäßes Informationsmanagement ermöglichen.

Neben leistungsfähigen MFP- und Produktionsdrucksystemen bietet TA Triumph-Adler Organisationen ein breites Portfolio für digitale Workflows an. Die Software-Angebote reichen von Dokumenten-Management-Systemen (DMS), über cloudbasierte Druck- und Scanlösungen, bis hin zum umfangreichen Enterprise Content Management-Angebot (ECM), das auch als Software as a Service-Modell (SaaS) aus europäischen Rechenzentren bereitgestellt werden kann. IT-Dienstleistungen umfassen die individuelle Beratung von Firmen jeder Größe bei der sicheren und datenschutzkonformen Implementierung von Output-Systemen und Dokumenten-Workflows. Zudem hilft TA Triumph-Adler bei der Optimierung von IT-Prozessen – beispielsweise durch eine automatisierte Druckerflottenverwaltung über die Schaltzentrale TA Cockpit®.

Als professionelle Direktvertriebsorganisation ist die TA Triumph-Adler Gruppe in Deutschland mit 27 Niederlassungen vertreten. Der Sitz der Gesellschaft ist in Nürnberg, mit dem operativen Headquarter in Hamburg. Vertriebsorganisationen in Europa befinden sich in Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich (UK). Darüber hinaus beliefert die TA Triumph-Adler Gruppe Distributoren in mehr als 25 Ländern im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). Die TA Triumph-Adler GmbH mit der eingetragenen Marke UTAX ist ein Unternehmen der Kyocera Gruppe und gehört zu 100 Prozent zur Kyocera Document Solutions Inc. mit Sitz in Osaka, Japan.

