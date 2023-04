Tag der Gebäudetechnik in NRW: Die Berns Gruppe ist dabei

Die Berns Gruppe öffnet am 21. April ihre Pforten. Jugendliche und Quereinsteiger*innen können sich über Unternehmen und Berufe informieren. Tickets für Gastauftritt von Markus Krebs werden verlost.

Unter dem Motto, „Die Zukunft gestalten“, öffnet die Berns Gruppe am Tag der Gebäudetechnik in NRW erneut ihre Firmenräume in der Boschstraße 23 in Kleve. Am Freitag, den 21. April, zwischen 11 und 15 Uhr haben alle interessierten Jugendlichen, deren Eltern sowie Branchenquereinsteiger*innen die Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsberufe der technischen Gebäudeausrüstung, kurz TGA, kennen zu lernen. Mit einem speziellen Shuttle können die Schülerinnen und Schüler auch von der Schule zur Berns Gruppe fahren. Das Unternehmen holt sie direkt an der Schule ab.

Um Jugendlichen den Einstieg in die Berufswelt zu erleichtern, hat der Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung Nordrhein-Westfalen (ITGA NRW) den „Tag der Gebäudetechnik“ ins Leben gerufen. Die Berns Gruppe aus Kleve gehört auch in diesem Jahr wieder zu den teilnehmenden Betrieben. „Potenzielle Auszubildende haben die Möglichkeit einmal in das Unternehmen hineinzuschnuppern und sich über die vielfältigen Berufschancen zu informieren“, sagt Ausbildungsleiter Marco Fonck.

Dabei bietet sich für Jugendliche und Quereinsteiger*innen die Möglichkeit, die Gebäudetechnik als eine Branche mit vielen verschiedenen Berufsbildern kennenzulernen. Allein die Berns Gruppe bietet zahlreiche Ausbildungsberufe an: Anlagenmechaniker*in SHK, Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetechnik, Mechatroniker*in für Kälte- und Klimatechnik und Technische Systemplaner*in Fachrichtung Versorgungstechnik. „Das vielfältige Angebot an Ausbildungsberufen machen wir an zahlreichen Stationen und Infoständen anschaulich, begreifbar und erlebbar“, verspricht Marco Fonck. „Es gibt die Möglichkeit mit den Azubis der Berns Gruppe, ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.“ Zum ersten Mal werden außerdem auch die Hersteller Hilti, Danfoss und Wilo vertreten sein.

Die Berufsbilder in dieser Branche haben sich in den vergangenen Jahren durch die Technisierung und die Digitalisierung deutlich verändert. „Energieeffizienz, Energieeinsparung, regenerative Energien und die CO2-Einsparung sind Themen, die immer wichtiger werden“, erklärt Geschäftsführer Jan Vierboom. Damit arbeiten die künftigen Azubis in einem modernen und spannenden Aufgabenfeld und können einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

„Die Zukunftsaussichten für die Gebäudetechnik sind gut, und damit auch für die Auszubildenden“, sagt Jan Vierboom. Im vergangenen Jahr habe die Branche deutschlandweit ein Wachstum von rund 9 Prozent verzeichnen können. „Klimaschutz bleibt ein wichtiger Aspekt und auch die Nachfrage nach komplexer Gebäudesteuerung und -Automation beflügelt den Markt.“ Ein weiterer Vorteil: In NRW sei die Branche mittelständisch geprägt. Dies zeige sich auch darin, dass viele Unternehmen für den eigenen Bedarf ausbilden, so auch die Berns Gruppe.

Und Ausbildungsleiter Marco Fonck ergänzt: „Nach der Ausbildung gibt es bei der Berns Gruppe viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und sich für höhere Aufgaben zu qualifizieren.“ Von einzelnen Fortbildungen bis hin zu einem anschließenden Studium sei alles möglich. „Wer möchte kann sich in der Gebäudetechnik auf jeden Fall eine gute berufliche Zukunft aufbauen.“

Berns Gruppe verlost Tickets für Stand-up-Comedian Markus Krebs

Eine besondere Veranstaltung erwartet die Besucher*innen ebenfalls am Tag der Gebäudetechnik: Der bekannte deutsche Stand-up-Comedian Markus Krebs absolviert einen Gast-Auftritt bei der Berns Gruppe und wird Teile aus seinem aktuellen Programm „Comedy alle wegen mir?“ präsentieren. Die Karten dafür werden über die Social-Media-Kanäle der Berns Gruppe verlost: facebook.com/BernsGruppe/

Weitere Informationen zur Berns Gruppe, zu aktuellen Projekten und Leistungen gibt es im Internet: www.berns-gruppe.de Auf dieser Seite sind auch die aktuellen Stellenausschreibungen zu finden: www.berns-gruppe.de/karriere/

Ob Büros oder Industrieanlagen, Flughäfen, Hotelkomplexe oder Kongresszentren: Ohne Gebäudetechnik wären diese Bauwerke nur leere Hüllen. Die Berns Gruppe in Kleve am Niederrhein ist der Spezialist für moderne und innovative Gebäudetechnik: Von der Planung und Projektierung über den Anlagenbau bis hin zum Service und dem Gebäudemanagement. Seit 60 Jahren liefert die Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand. Die Berns Gruppe steht für die Funktions- und Ausfallsicherheit dieser hochkomplexen Systeme. Die Wurzeln des 1962 gegründeten Unternehmens liegen im Handwerk und bis heute sind die Projektleiter und Monteure vor Ort die Garanten für Kundenzufriedenheit. Im Dialog mit dem Kunden entwickeln die über 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte und zukunftsweisende Lösungen und begleiten die gesamte Planungs-, Projekt- und Bauphase. Getreu dem Unternehmensmotto: Handwerk plus Ingenieurswissen.

