Tag des Baumes: LTA pflanzt zum CO2-Ausgleich Bäume für den Klimaschutz

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und lässt für jede Tonne CO2-Emissionen zwei Bäume pflanzen.

Der internationale Tag des Baumes wurde bereits 1951 von der UNO beschlossen und fällt in Deutschland auf den 25. April. Wie wichtig dieser Tag ist, zeigt eine erschreckende Zahl. Pro Minute wird weltweit Regenwald mit einer Fläche von circa 30 bis 40 Fußballfeldern (je nach Quelle) gerodet. Man muss es am besten zweimal sagen – pro Minute! Im Jahr ergibt das eine Fläche, die rund halb so groß ist wie ganz Deutschland. Die Auswirkungen für das Klima sind verehrend, denn die Wälder fungieren als C02-Speicher. Durch das Fehlen der Wälder erhöht sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre und es wird immer wärmer auf der Erde. Klimaschutz ist deshalb eine der wichtigsten Aufgaben für unsere Gesellschaft. Dabei ist jeder aufgefordert mitzuhelfen. Auch die LTA als Reiseschutz-Unternehmen trägt einen Teil dazu bei.

+++ LTA pflanzt zum CO2- Ausgleich Bäume in Paraguay +++

Im Unternehmen werden schon seit einigen Jahre alle Prozesse auf ihre CO2-Emissionen untersucht und wo es geht Einsparungen getroffen. Aufgrund der akribischen Aufschlüsselung und Erfassung der Emissionen (das reicht von Autofahrten oder Flugreisen der Mitarbeiter, über den Stromverbrauch sämtlicher Geräte inklusive Heizung, bis hin zur genauen Anzahl der Drucksachen) wird der CO2-Fußabdruck des Unternehmens ermittelt. Um diesen dann auszugleichen werden pro Tonne CO2-Emissionen, welche durch den Geschäftsbetrieb der LTA anfallen, im Regenwald von Paraguay zwei Bäume gepflanzt. Insgesamt wurden so schon über 2600 Bäume gepflanzt. Als Partner für das Projekt fungiert die Miller Forest Investment AG.

+++ Erhalt der Erde für zukünftige Generationen +++

“Schon lange vor “Fridays for Future” hatten wir beschlossen, etwas für den Umweltschutz zu tun. Zum einen wollten wir unseren CO2-Ausstoß so gut es geht verringern und zum anderen die dann noch anfallenden Mengen durch Aufforstungsprojekte ausgleichen. Durch unsere Tätigkeit in der Reisebranche hatten wir schon Kontakt zu Miller Reisen und sind so auf deren Schwesterunternehmen, die Miller Forest Investment AG aufmerksam geworden. Deren Expertise bei Aufforstungsprojekten in Paraguay sowie die unkomplizierte Abwicklung hat uns überzeugt. Die Miller Forest Investment AG ist unser verlässlicher Partner beim Klimaschutz und hilft uns, den Erhalt unserer Erde und die Zukunft nachfolgender Generationen zu sichern”, so Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA.

+++ Hoher Mehrwert für die Kunden +++

Aber die LTA macht sich nicht nur Gedanken um den Klimaschutz, sondern bietet den Kunden insgesamt einen hohen Mehrwert. Zu diesem Ergebnis kam das Analysehaus ServiceValue, welches im Auftrag von FOCUS-MONEY 221.000 Verbraucherstimmen ausgewertet hat. Die kompletten Ergebnisse der Befragung sind in Heft 16/2021 nachzulesen.

http://www.lta-reiseschutz.de

https://www.miller-investment.de

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note “Sehr gut” als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den “DtGV-Service-Award 2019” der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie “Kundendienst Email” für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel “Deutschlands beste Versicherer”.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de

