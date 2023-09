Probeschnuppern am 17. September im Naturheilstollen Feengrotten

Am Tag des offenen Heilstollens am 17. September 2023 laden die Feengrotten von 10 bis 16 Uhr wieder dazu ein, das besondere, gesundheitsfördernde Klima des Saalfelder Naturheilstollens kostenfrei kennenzulernen.

Für interessierte Besucher eine ideale Gelegenheit, sich einmal alles genau anzuschauen, ausführlich über die Angebote zu informieren, Fragen über die Linderung von Krankheiten zu stellen und sich einmal von der gesunden Grubenluft zu überzeugen. Erfahrene Heilstollenbetreuer stehen unter Tage für alle Fragen zur Verfügung. Treffpunkt zum „Schnuppertag“ ist im Kassengebäude der Feengrotten.

Die Stärkung des Immunsystems auf Naturheilbasis erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Völlig stressfrei, fern des anstrengenden Alltags und sicher vor schädigenden Umwelteinflüssen einfach tief atmen und seinem Körper etwas Gutes tun. In einen dicken Schlafsack gekuschelt, kann man die reine Luft unter Tage genießen. Die Angebote reichen von speziellen Kinderkuren, über zweistündige Aufenthalte bis hin zu längeren Kurzeiträumen. „Die absolute Ruhe im Bergwerk bewirkt eine Atmosphäre, in der die Patienten abschalten und loslassen können“, so der Kurarzt Dr. Bergmann.

Den Kurarzt erreichen Interessierte in seinem Sprechzimmer im Quellenhaus einmal monatlich zu einer kostenfreien Beratungssprechstunde. Anmeldung und Terminvergabe erfolgen durch den Kundenservice der Feengrotten. (kundenservice@feengrotten.de |

Tel.: 03671 55 04 0)

Informationen und Voranmeldungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Pressefoto: Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Firmenkontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550418



http://www.feengrotten.de

Pressekontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Anna Querengässer

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550410



http://www.feengrotten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.