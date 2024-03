Tag des Wassers: Architekten setzen zunehmend auf nachhaltige Lösungen

Köln, 21.03.2024: Der 22. März gilt als Internationaler Tag des Wassers: ein Anlass, der die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung dieser lebenswichtigen Ressource lenkt. In Zeiten wachsender Wasserknappheit und sich verschärfender Umweltprobleme wird die Suche nach nachhaltigen Lösungen immer dringlicher – auch im Bauwesen.

Architekten und Bauherren stehen vor der Herausforderung, Gebäude zu entwerfen und zu konstruieren, die nicht nur funktional und ästhetisch ansprechend sind, sondern auch den ökologischen Fußabdruck minimieren. In diesem Kontext gewinnen nachhaltige Konzepte, die den Wasserverbrauch reduzieren, zunehmend an Bedeutung.

Das gilt nicht nur im Bauprozess selbst, sondern auch für die Nutzung der Gebäude. Schätzungen zufolge verbrauchen große öffentliche Gebäude wie Hotels, Schulen oder Krankenhäuser mehr als 20 Millionen Liter Wasser im Jahr. Vor allem die sanitären Einrichtungen sollten deshalb optimal geplant oder modernisiert werden. Ein großes Augenmerk liegt hier auf der Durchflussrate der Wasserhähne. Besonders wassersparend sind moderne Wasserhähne mit eingebauter Funktion zum Händetrocknen, da diese eine optimale Durchflussrate haben. Dadurch wird nicht nur der Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Wasserhähnen minimiert, sondern auch die Hygiene am Waschbecken verbessert. Neben der Reduzierung des Wasserverbrauchs bietet sich ein weiterer Vorteil: die Einsparung von unnötigem Papiermüll. Durch die integrierte Händetrocknerfunktion entfällt die Notwendigkeit von Papierhandtüchern, was nicht nur die Umweltbelastung verringert, sondern auch zu Kosteneinsparungen führt.

Unterschätze Baumaßnahmen: Vorteile für DGNB-Zertifizierung

Architekten und Bauherren betonen die Bedeutung solcher Technologien für nachhaltiges Bauen: Die Installation dieses modernen Wasserhahns kann laut unabhängigen Schätzungen bis zu 1,9 Prozent zur Zertifizierung nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) beitragen. Diese Zertifizierung dient als Leitfaden für umweltfreundliches Bauen und ist ein Indikator für die Nachhaltigkeit eines Gebäudes.

Der Internationale Tag des Wassers erinnert uns daran, dass wir alle unseren Beitrag zum sparsamen Umgang mit Wasser leisten müssen. Moderne Lösungen, wie der Dyson Airblade Wash+Dry Wasserhahn zeigen, wie Innovation und Technologie dazu beitragen können, die Herausforderungen der Wasserknappheit anzugehen und einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen zu fördern.

Dyson ist ein weltweit tätiges Forschungs- und Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Singapur, Großbritannien, Malaysia und auf den Philippinen in den Bereichen Technik, Forschung, Entwicklung, Fertigung und Tests. Dyson begann in einem Kutschenhaus in Großbritannien und ist seit seiner Gründung im Jahr 1993 stetig gewachsen. Heute verfügt das Unternehmen über zwei Technologiezentren in Malmesbury und Hullavington in Großbritannien, die sich über 800 Hektar erstrecken, sowie über einen globalen Hauptsitz in Singapur. Dyson befindet sich nach wie vor in Familienbesitz und beschäftigt weltweit über 14.000 Mitarbeiter, darunter 6.000 Ingenieure und Wissenschaftler. Die Produkte werden in 83 internationalen Märkten vertrieben.

