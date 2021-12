Tai Chi Jugend Trainer Ausbildung

Hybride und stufenweise Ausbildung

Tai Chi Chuan ist mittlerweile in Europa angekommen und viele Menschen verbinden mit diesem chinesischen Übungssystem Ruhe, Gelassenheit und Entspannung für Senioren.

Im Ursprungsland China beginnt allerdings das Training der Kampfkünste, zu denen eben auch Tai Chi Chuan gehört, bereits in der frühen Jugend.

„Natürlich üben Jugendliche und Kinder anders als Erwachsene.“ Erklärt der Ausbilder und Lehrer Jan Leminsky das Lehrkonzept für Tai Chi Jugend Trainer und weiter: „Seit 15 Jahren habe ich in meiner Schule Jugendgruppen, habe 10 Jahre mit Vorschulkindern gearbeitet und entstanden ist ein solides und erprobtes Übungssystem für heranwachsende Jugendliche.“

Dieses Lehrkonzept wird in einer Kleingruppe durch den Jugendtrainer, Physiotherapeuten und ausgebildeten Lehrer für Tai Chi Chuan Constantin Canaza Chambi im Rahmen der Wu Wei Akademie unterrichtet.

„Wir haben uns für eine Hybrid-Ausbildung entschieden, da die einzelnen Module für die Teilnehmer körperlich fordernd sind und wir aus unseren Online-Erfahrungen in der Ausbildung wissen, dass sich einzelne Abläufe sehr gut über Videokonferenz in kleinem Kreis vermitteln lassen.“ Klärt Jan Leminsky über das besondere Angebot auf.,

Die stufenweise Ausbildung ermöglicht es den Teilnehmern gemäß den eigenen Wünschen und Möglichkeiten in die Thematik des Jugend Tai Chi zu wachsen. Am Ende einer Stufe steht die reale Supervision in Hamburg mit dem Ausbilder und ist optional eine Prüfung vor einem Prüfungskomitee möglich.

Das Jugendtraining ist eine gute Ergänzung für den üblichen Tai Chi Unterricht und eröffnet Lehrern und aufstrebenden Trainern ein breites Spektrum an Übungen.

Die Wu Wei Schule und Akademie in Hamburg bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi und Qi Gong. Die eigenen Schulräume mit Garten sind vornehm gehalten. Ausbildung und Seminare runden das Programm ab.

Im Businessbereich werden individuelle Lösungen im Streßmanagement angeboten. Im Ausbildungsprogramm der Wu Wei werden Kursleiter in Tai Chi Chuan und Qi Gong ausgebildet, die im Unterricht den Lehrern assistieren und dadurch für die Schüler eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen.

Kontakt

Wu Wei Schule für Tai Chi und Qi Gong

Jan Leminsky

Reventlowstrasse 35

22605 Hamburg

040-855 00 158

hamburg@wuweiweb.de

http://www.wuwei-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.