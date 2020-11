Tai Chi Kurs online: Tradition trifft Moderne

Für EUR 19 im Monat online lernen

Die chinesische Bewegungs- und Entspannungskunst Tai Chi stammt historisch gesehen aus der Kampfkunst. Traditionell wurde die Kampfkunst vom Meister an den Schüler weitergegeben, wie auch in Europa im Handwerk üblich.

In den letzten Jahrzehnten hat sich dann das ursprüngliche Tai Chi Chuan zu einem Gesundheitssport entwickelt, der sich erfolgreich im Bereich Entspannung und Verbesserung der Körperhaltung etabliert hat.

Viele Menschen lernen Tai Chi allerdings erst durch den Reha-Sport kennen, obwohl auch die Krankenkassen Tai Chi der Prophylaxe zuordnen. “Die regelmässigen Übungen unter Anleitung eines ausgebildeten Trainers bewahren vor vielen unserer Zivilisationskrankheiten.” Berichtet Jan Leminsky, der als Ausbilder die höchste Stufe im deutschen Qualitätswesen für Tai Chi Chuan inne hat.

Aktuell sieht er große Herausforderungen auf die Anbieter und Vermittler für Tai Chi Chuan zukommen: “In der jetzigen Zeit des mentalen Drucks ist dieses Geschenk der chinesischen Kultur eine große Hilfe für alle Menschen. Es ist die Aufgabe der etablierten Lehrer sich den Herausforderungen der Gegenwart zu stellen und Lösungsansätze zu erstellen. Meine Lösung ist eine Online Schule.”

Die von Jan Leminsky seit Anfang November 2020 unter www.wuwei-schule.de gegründete Online-Schule für Tai Chi Chuan vermittelt die bekannteste Choreografie, die auch 24 Bilder Form genannt wird.

In 15 Monaten wird der Kursteilnehmer als Schulmitglied an Tai Chi herangeführt. Hierbei wird zwischen Lehr- und Trainingsvideos unterschieden. Lotse auf dem Übungsweg ist Jan Leminsky, der entweder sein westlich geprägtes Unterrichtshirt trägt und die Bewegungen unterrichtet. Oder vor wechselnder Kulisse im traditionellen, chinesischen Gewand durch die Trainingsstunde leitet.

Die Trainingsstunden wiederum entführen an verschiedene Orte: Elbstrand, Park, Berge oder in der Wu Wei Schule in Hamburg. Es gibt alle 14 Tage neue Trainingsvideos, die dem Lernfortschritt angepasst sind. Abgerundet wird das Programm durch die Möglichkeit den Lehrer persönlich bei einem Seminar im Bundesgebiet kennen zu lernen. Als Online-Schüler ist dass alle 3 Monate kostenfrei möglich.

Im weiteren Verlauf des Kurses folgen Unterlagen, die einzelne Bewegungsabläufe dokumentieren, so dass auch nachgelesen werden kann, wie die Abläufe erfolgen sollen.

“Das Online-Training ersetzt kein Training mit einem Lehrer, gibt aber die Möglichkeit sich auf zeitgemäße und moderne Art auf das Treffen mit einem Lehrer und dessen Korrekturen vorzubereiten.” Stellt Jan Leminsky klar, dem es ein Anliegen ist, dass “Online nie die Arbeit mit einem Lehrer ersetzen kann und darum habe ich ein hybrides Angebot geschaffen.”

Mit EUR 19 pro Monat hat Jan Leminsky seine Online-Schule dann auch preislich klar positioniert und durch eine monatliche Kündigungsfrist auch den Druck herausgenommen, den langfristige Abos mit sich bringen.

Der Kurs schliesst nach 15 Monaten mit einem optionalen Test und einer Urkunde ab.

Und wer dann doch lieber alles noch mal nachlesen möchte, dem sei das Buch Tai Chi : Die 24-Bilder Beijingform von Jan Leminsky empfohlen.

Die Wu Wei Schule und Akademie in Hamburg bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi und Qi Gong. Die eigenen Schulräume mit Garten sind vornehm gehalten. Ausbildung und Seminare runden das Programm ab.

Im Businessbereich werden individuelle Lösungen im Streßmanagement angeboten. Im Ausbildungsprogramm der Wu Wei werden Kursleiter in Tai Chi Chuan und Qi Gong ausgebildet, die im Unterricht den Lehrern assistieren und dadurch für die Schüler eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen.

Kontakt

Wu Wei Schule für Tai Chi und Qi Gong

Jan Leminsky

Reventlowstrasse 35

22605 Hamburg

040-855 00 158

hamburg@wuweiweb.de

http://www.wuwei-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.