Tamaris entscheidet sich im Influencer Marketing für LIEBERMANN communications

Die LIEBERMANN communications GmbH gab heute den Abschluss eines Rahmenvertrags mit der Wortmann KG bekannt. Bereits seit Mitte 2021 realisiert die Influencer Marketing Agentur LIEBERMANN communications GmbH aus Köln erfolgreich internationale Influencer- Kampagnen in über zehn Ländern für die Core-Brand der Wortmann KG „Tamaris“ einschließlich der Kollektionen „Active“ und „Vegan“ sowie für die neue Premium Subbrand „NEWD.Tamaris“.

Vor allem auf den Plattformen Instagram und TikTok wird die Kölner Agentur weiterhin Influencer -Kampagnen für Tamaris umsetzen, mehrheitlich mit dem Focus auf Awareness- und Sales-Kampagnen. Für NEWD.Tamaris hat die Agentur bereits ein Brand Ambassador- und Content Creator Programm aufgebaut.

Heike Liebermann, Geschäftsführerin der LIEBERMANN communications GmbH: „Wir freuen uns sehr, mit diesem Rahmenvereinbarung die langfristige Zusammenarbeit zu besiegeln und die Wortmann KG auch weiterhin bei der Vermarktung ihres Portfolios zu unterstützen.“

Die Wortmann Gruppe, zu der auch die Wortmann KG gehört, ist mit ihren vielseitigen Schuhmarken weltweit bekannt und gehört zu den größten Schuhproduktions- und Vertriebsunternehmen in Europa. Für die Marke Tamaris ist es entscheidend, mit den neusten Entwicklungen im Onlinemarketing Schritt zu halten und dabei einen starken und zuverlässigen Partner an der Seite zu haben, der in allen Belangen des Influencer- Marketings bestens berät und begleitet. Diese fruchtbare Zusammenarbeit konnten wir mit dem neuen Rahmenvertrag nun auch für die Zukunft sicherstellen.

Die Wortmann Gruppe, Detmold, zu der die Wortmann KG gehört, ist vor allem bekannt durch ihre Marke Tamaris. Die Wortmann Gruppe gehört zu den größten Schuhproduktions- und -vertriebsunternehmen in Europa und gilt als Marktführer für modische Damenschuhe.

LIEBERMANN communications mit Sitz in Köln gehört in Deutschland zu den führenden Agenturen für Influencer Marketing und Social Media Management. Seit 2013 hat sie mehr als 3.000 Influencer-Kampagnen umgesetzt. LIEBERMANN communications GmbH bietet unter anderem Strategieberatung, Influencer Kampagnenkonzepte, KPI basierte Reportings und Co-Creations. Geschäftsführerin Heike Liebermann ist außerdem Vorstandsmitglied im Bundesverband Influencer Marketing.

