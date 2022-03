tangensQ ist Anbieter von Online-Seminaren zur Personalentwicklung

Strategisches HR-Management als wichtiger Baustein der Unternehmensführung: Trainings für Führungskräfte zeigen, wie es geht.

tangensQ ist einer der führenden deutschen Anbieter für Online-Seminare zum Thema Personalentwicklung. Neben den Präsenzangeboten in zahlreichen deutschen Städten, bieten die Seminar-Spezialisten auch entsprechende Schulungen über das Internet an: Die online durchgeführten Seminare lassen sich somit leicht in den beruflichen Alltag integrieren.

Kerngedanke der tagensQ-Philosophie in Sachen Human Ressources: Die Personalentwicklung sollte in jedem Unternehmen ein zentraler, strategisch wichtiger Faktor der Unternehmensführung sein. Und genau das steht im Fokus der Online-Seminare des Anbieters.

Wichtige inhaltliche Fragen, um die es bei den Online-Trainings zur Personalentwicklung geht:

1. Personalentwicklung als wichtiger Baustein der Unternehmensführung.

2. Selbstbild und Selbstverständnis von Führungskräften.

3. Kompetenz- und Wissensmanagement, Qualifikation und Weiterbildung.

4. Mitarbeitermotivation und Instrumente der Leistungsmotivation.

Am Ende des Tages sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Erfolg eines Unternehmens ausmachen. Eine vorausschauende Personalentwicklung ist deshalb entscheidend für dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg. Die Online-Trainings zur Personalentwicklung, die tangensQ anbietet, setzen bei den jeweiligen Herausforderungen des einzelnen Unternehmens an. Bei den Weiterbildungen wird in erfahrungsorientierten Übungen all das vermittelt, was zur Entwicklung einer Führungspersönlichkeit und einer entsprechenden Handlungskompetenz im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern notwendig ist. Wichtige Themen der Personalentwicklung sind beispielsweise das Heben von Kompetenz- und Wissensressourcen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Verknüpfung mit den strategischen Unternehmenszielen. Im Rahmen der Online-Seminare wird auch aufgezeigt, welche Rolle dabei die strategische Förderung des Personals speilt und warum die Personalentwicklung gerade in Zeiten des Fachkräftemangels besonders wichtig ist.

Personalentwicklung, so die tangensQ-Philosophie, sollte stets ein wichtiger Bestandteil der strategischen Geschäftsführung sein und nicht bloß „verwaltet“ werden. „Da es um Menschen geht, die bekanntlich alle unterschiedlich sind, gibt es viele Herausforderungen. Gleichzeitig ist Personalführung unverzichtbar und der entscheidende Erfolgsfaktor“, fasst es Gerald Doose, Geschäftsführer von tangensQ zusammen.

tangensQ ist ein Institut, das Seminare und Onlineseminare zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Management, Kommunikation und übergreifend Organisationsentwicklung anbietet: Gruppendynamik ist dabei ein Scherpunktthema, das sowohl in Präsenz- als auch in Onlineseminaren angeboten wird.

Mit einem Netzwerk aus qualifizierten Trainerinnen und Trainern, Beraterinnen und Beratern sowie Coaches findet tangensQ für Unternehmen die passende individuelle Lösung. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von betriebswirtschaftlichem Knowhow mit praktischem Wissen und pädagogischer-psychologischer Kompetenz.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.