tangro schließt KI-Technologiepartnerschaft mit Parashift

Die neue tangro-Partnerschaft zielt darauf ab, Anwendungen der Künstlichen Intelligenz für automatisierte Dokumentenprozesse weiter voranzutreiben

Heidelberg, 19.06.2023 – tangro software components, führender Anbieter von innovativen Lösungen für Inbound Dokumenten Management in SAP, gibt eine neue Technologiepartnerschaft mit dem KI-Unternehmen Parashift bekannt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Anwendungen der Künstlichen Intelligenz für automatisierte Dokumentenprozesse weiter voranzutreiben und neue Einsatzmöglichkeiten von KI in der Prozessautomatisierung zu erschließen.

tangro hat sich seit der Unternehmensgründung vor 25 Jahren der Optimierung von Geschäftsprozessen verschrieben – mit klarem Fokus auf SAP ERP und S/4HANA. tangro entwickelt bereits eigene, innovative KI-Algorithmen, um das Automatisierungspotenzial beim Erkennen, Interpretieren und Validieren von Geschäftsbelegen in SAP voll auszuschöpfen.

Ergänzend dazu hat tangro die neue Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Parashift geschlossen, um weitere Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz in der Dokumentenverarbeitung zu prüfen und zu implementieren. Ziel ist es, die KI-Cloud-Plattform von Parashift in die tangro-Dokumentenverarbeitung zu integrieren und durch eine intelligente Datenextraktion noch höhere Automatisierungsraten zu erreichen.

Die Intelligent Document Process (IDP) Platform von Parashift erweitert die automatisierte Dokumentenverarbeitung um den innovativen Document Swarm Learning™-Ansatz. Mithilfe leistungsfähiger Algorithmen des maschinellen Lernens lernt das System von Parashift kontinuierlich von jedem Dokument über verschiedene Unternehmen und Branchen hinweg. Durch die Nutzung der Swarm-Intelligenz von Parashift können tangro-Kunden die Datenextraktion aus ihren Geschäftsdokumenten weiter verbessern und damit die Dokumentenverarbeitung weiter beschleunigen. Der Zeit- und Ressourcenaufwand beim Erfassen, Prüfen und Buchen von Geschäftsbelegen wird auf ein Minimum reduziert und die digitale Transformation im Unternehmen weiter vorangetrieben.

„Wir freuen uns sehr über die Technologie-Partnerschaft mit Parashift. Die Zusammenarbeit ist für tangro ein weiterer Baustein, um die Möglichkeiten von KI zur Optimierung intelligenter Dokumentenverarbeitung vollumfänglich zu nutzen und im Sinne unserer Kunden einzusetzen“, sagt Patrick Etter, einer der beiden Geschäftsführer von tangro. „Wir investieren konstant in neue, innovative Lösungen sowie die Weiterentwicklung unserer Produkte. Dabei fokussieren wir uns auf die Kombination und Integration von Technologien, die unseren Kunden echte Mehrwerte liefern.“

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Technologie bei tangro und somit im SAP-Umfeld zum Einsatz kommt“, sagt Stefan Wagner, Head Partner Management von Parashift. „Mit unserer Expertise in der Klassifizierung von Dokumenten und der Datenextraktion und der Erfahrung und Kompetenz von tangro im Bereich Automatisierung von Dokumentenprozessen in SAP sind wir überzeugt, dass diese Zusammenarbeit für Kunden sehr viel Wert generieren kann.“

Über Parashift

Die 2018 gegründete Parashift AG ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das sich auf die Autonomisierung der Dokumentenextraktion durch maschinelles Lernen konzentriert. Parashift ist in der Nähe von Basel in der Schweiz ansässig und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter in den Bereichen maschinelles Lernen, Technik und Entwicklung. Forbes hat Parashift als eines der 30 vielversprechendsten KI-Startups in Europa bezeichnet.

tangro ( www.tangro.de) ist Spezialist für Inbound-Dokumenten-Management in SAP ERP und S/4HANA. tangro-Lösungen sind bei über 400 Kunden in mehr als 28 Ländern im Einsatz.

tangro unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung dokumentenbasierter Prozesse durch die automatisierte Verarbeitung eingehender Belege. Lösungen der tangro Inbound Suite verarbeiten alle relevanten Belegarten im Einkauf, Finanzwesen und Kundenservice und unterstützen sämtliche Eingangskanäle wie z.B. Posteingang, Fax, E-Mail, EDI sowie ZUGFeRD, XRechnung und viele mehr. Abläufe in den Bereichen Purchase-to-Pay und Order-to-Cash werden durchgängig digital.

tangro-Software ist SAP- und S/4HANA-embedded und zertifiziert, dadurch entfallen kostspielige Investitionen in vorgelagerte Systeme. Der Zugriff auf SAP-Stamm- und Bewegungsdaten erfolgt direkt und in Echtzeit. tangro-Anwender arbeiten in der gewohnten SAP-Umgebung, der Pflege- und Schulungsaufwand bleibt minimal. tangro-Lösungen zeichnen sich durch höchste Usability, flexible Anpassbarkeit sowie unschlagbar schnelle Implementierung aus.

