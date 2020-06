Tatort Saalfeld – Ein Fall für Schwarz

Krimistadtführung in der Feengrottenstadt Saalfeld

Zu Beginn der Sommersaison hat die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ein neues Stadtführungsangebot in ihr Repertoire aufgenommen. Bereits im letzten Jahr fanden erste Probedurchläufe der Krimitour “Tatort Saalfeld” statt.

Die neue Erlebnisführung beginnt bei einbrechender Dunkelheit am Saalfelder Markt. Unterwegs mit dem Saalfelder Scharfrichter Lambert Schwarz erfahren die Gäste mehr über die Ausübung seines Handwerks und helfen ihm bei der Aufklärung eines verworrenen Kriminalfalles, der sich tatsächlich in Saalfeld im Jahr 1606 ereignet hat. Der Weg führt in die Saalfelder Innenstadt und gibt Einblicke in das damalige Justizwesen.

Die Krimitouren finden 21:00 Uhr statt. Termine unter: www.saalfeld-tourismus.de

Aufgrund der hohen Nachfrage wird eine Anmeldung empfohlen.

Infos, Reservierung und Tickets:

Tourist-Information Saalfeld, Markt 6, 07318 Saalfeld

Telefon: 0 36 71 – 52 21 81, info@saalfeld-tourismus.de, www.saalfeld-tourismus.de

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Kontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Franziska Schreyer

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550410

presse@feengrotten.de

http://www.feengrotten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.