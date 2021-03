Tatortreinigung Stuttgart – Fachfirma für Tatortreinigung und Schädlingsbekämpfung

Die Tatortreinigung Stuttgart ist Fachfirma für Tatortreinigungen, Leichenfundort-Reinigungen, Geruchsbeseitigungen, Desinfektionen und Schädlingsbekämpfung

Das Unternehmen ist seit mehreren Jahrzehnten in Stuttgart und Umgebung etabliert, als staatlich geprüfter Desinfektor anerkannt und als Tatortreiniger zertifiziert.

Unerwünschte Mikroorganismen gezielt reduzieren mit professioneller Reinigung

Im Zentrum des Service stehen die Desinfektion und die Geruchsbeseitigung. Sie fallen besonders bei der Tatortreinigung, nach Tod oder Unfall, an. Aber auch in anderweitig kontaminierten Räumen wird die Tatortreinigung Stuttgart tätig und desinfiziert beispielsweise Messie-Wohnungen sowie Räume, in denen es zu einem Corona-Ausbruch gekommen ist.

In diesen Fällen empfiehlt das Robert-Koch-Institut Desinfektionsmittel, die für die mikrobiologischen Wirkungsspektren A, B und C ausgelegt sind. Das schließt die Abtötung von vegetativen Bakterien einschließlich Mykobakterien (A), die Inaktivierung von Viren (B) sowie die Abtötung von Sporen des Erregers des Milzbrandes (C) ein.

Um diese Wirkung zu gewährleisten, verwendet der Tatortreiniger Stuttgart Desinfektionsmittel, die vom Robert Koch Institut auf ihre Wirksamkeit geprüft und als wirksam bestätigt wurden.

Nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert das Unternehmen den Einsatz und sendet eine Probe an ein Labor, um das Desinfektionsergebnis bestätigen zu lassen.

Tatortreiniger Stuttgart arbeitet nach HACCP-Standard

Jeder Betrieb sollte Maßnahmen zur Hygiene in einem eigenen Hygiene-Konzept festhalten. Aber auch Privatpersonen profitieren in bestimmten Fällen von einem Reinigungs- und Desinfektionsplan.

Ziel der Desinfektion ist, unerwünschte Mikroorganismen auf ein Niveau zu reduzieren, das nicht gesundheitsschädlich ist und zum Beispiel Lebensmittel nicht nachteilig beeinflusst.

Zur Vereinheitlichung der dafür notwendigen Maßnahmen hat sich international der HACCP-Standard durchgesetzt. Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, mit dem sich Gefahren im Zusammenhang mit Lebensmitteln vermeiden lassen. Zum Prozess, der die Erfüllung des Standards gewährleistet, gehört eine Gefahrenanalyse, die Analyse kritischer Kontrollpunkte sowie die Errichtung von Überwachungsverfahren an diesen Kontrollpunkten.

Professionelle Geruchsbeseitigung & Schädlingsbekämpfung

Außerdem ist der Tatortreiniger Stuttgart auf die Beseitigung hartnäckiger Gerüche spezialisiert, zu denen auch Leichengerüche gehören. Des Weiteren Raucherwohnungen, Messiewohnungen sowie Ölgerüche und Gerüche nach Wasserschäden.

Genauso unbeliebt wie schlechte Gerüche sind Schädlinge, die sich in der Wohnung “festgebissen” haben. Deswegen hat sich das Unternehmen zusätzlich auf die Schädlingsbekämpfung spezialisiert und entfernt zuverlässig Bettwanzen, Speckkäfer und Fliegen mit der nötigen Sachkunde.

