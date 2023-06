Taunus Charity Night am 18.11.2023

Wir möchten mit wunderbaren Gästen einen tollen Abend verbringen und eine Veranstaltung für Gesellschaft , Wirtschaft, Politik im Taunus bieten.

Aktives Friedrichsdorf e.V. – Postfach 1266 – 61363 Friedrichsdorf

PRESSEMITTEILUNG 16.6.2023

Taunus Charity Night 18.11.2023 – Aktives Friedrichsdorf

lässt Ball-Tradition für einen guten Zweck wieder aufleben

Der Gewerbeverein Aktives Friedrichsdorf e.V. lässt die Ball-Tradition wieder aufleben und veranstaltet am 18.11.2023 die Taunus Charity Night, die zukünftig im zweijährlichen Rhythmus stattfinden soll. Dabei soll mit einer Tombola ein guter Zweck unterstützt werden und dem Ambulanten Kinderhospiz in Bad Homburg der Erlös der Tombolalose des Abends zugutekommen. Das Kinderhospiz wird mit der Spende die notwendige Digitalisierung ermöglichen. Veranstaltungsort wird die Tanzschule Taktgefühl in Friedrichsdorf sein.

Stefano Fadda, der 1. Vorsitzende, freut sich: „Es war ein langer Wunsch des neuen Vorstandes, diese Veranstaltung durchzuführen. Wir möchten zusammen mit wunderbaren Gästen einen tollen Abend verbringen und eine Veranstaltung für Gesellschaft , Wirtschaft sowie Politik im Hochtaunus bieten.“

Das Projektteam freut sich, dass als Schirmherren Ulrich Krebs (Landrat des Hochtaunuskreises) sowie Oliver Klink (Vorsitzender des Vorstandes der Taunus Sparkasse) gewonnen werden konnten, um die gute Sache zu unterstützen. Beide werden an dem Abend die Grußworte übernehmen und den Hauptpreis der Tombola überreichen.

Es ist ein stimmungsvoller Abend geplant, der ab 22 Uhr mit einem DJ in eine großartige Party übergehen soll. Weitere Infos werden in Kürze auf der Website www.taunus-charity-night.de zu finden sein und dort können auch die Karten bestellt werden. Die Frühbuchungsfrist für die Karten (Buffet-Karten ab 18 Uhr und Flanier-Karten ab 21 Uhr) wird bis 11.08.2023 gültig sein.

Das Team Florence Baumeister, Stefano Fadda, Rebecca Feucht, Hans-Peter Neeb, Beate Schelhas, Gerald Weil, Detlef Wellner freut sich bereits auf das Event und zahlreiche Gäste. „Wir haben bisher viel Herzblut, ehrenamtliches Engagement und etliche Abende in das Projekt gesteckt“ sagt Hans-Peter Neeb „und hoffen, dass es gut angenommen wird.“

Stefano Fadda

Vorsitzender des Gewerbevereins Aktives Friedrichsdorf.

Aktives Friedrichsdorf – werden Sie aktiv!

Aktives Friedrichsdorf bündelt und vertritt die gemeinschaftlichen Interessen aller, die in Friedrichsdorf wirtschaftlich tätig sind, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Friedrichsdorf zu sichern und zu erhöhen.

Für die Bündelung der unterschiedlichen Interessen bildet Aktives Friedrichsdorf einzelne Gruppen , die Säulen, in denen die jeweiligen Mitglieder aktiv diese Ziele im Dialog mit den städtischen Gremien und den weiteren Interessengruppen umsetzen.

Kontakt

Gewerbeverein Aktives Friedrichsdorf

Stefano Fadda

Houiller Platz 4c

61381 Friedrichsdorf

015170066769



http://www.aktives-friedrichsdorf.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.