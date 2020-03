Tausende Adult Websiten bald ohne Zahlungsakzeptanz !

Adult websiten Betreiber bald ohne Einkünfte

In mitten er Coronviruskrise in Europa kommt es bald zum nächsten Fiasko. Denn in Zeiten des Home- offices oder in den USA – WFH ( Work from Home ) profitieren derzeit die Digital Anbieter im E- Commerce sowie sämtliche Streaming Dienste wie Apple + oder auch Netflix. Aber kaum einer Spricht über die Adult webseiten welche bereits erstaunlichen Umsatzsteigerungen zu diesen schwierigen Zeiten verzeichnen.

10 Tausende Adult Webseiten Betreiber bald ohne Zahlungsakzeptanz in ganz Europa!

Kreditkarten Prozessing Bank Payvision kündigt alle Adult Webseiten Betreiber zum 23.April 2020.

E-Press Hamburg 18.03.2020

Wie nun bekannt wurde, werden zum 23.04.2020 alle Adult Händler welche aktuell Ihre Online Kreditkarten Akzeptanz und Prozessing über das Niederländische Unternehmen Payvision gekündigt. Hintergrund ist wohl eine Entscheidung der Muttergesellschaft Ing Bank, welche dieses Online Kreditkarten Prozessing nicht weiter fortführen möchte.

Tausende Adult website Betreiber welche in dem sogenannten High Risk Segment agieren, sind unmittelbar hiervon betroffen.

Payvison ist seit Jahren ein etablierter Acquirer und Payment Service Provider, welcher sich auf sogenannten Spezial Kreditkarten – Akzeptanzen focusiert hatte.

Adult Webiste Betreiber, hierzu zählen auch Dating- Chat Portale oder Adult Directory websites kennen schon seit Jahren die Problematik und wissen wie schwierig es ist, generell einen Online Kreditkarenakzeptanzvertrag ( Merchant Account) zu erhalten.

Der Prozess der Beantragung ist oft mühsam und sehr langsam, auch die Anzahl an sogenannten Spezial Banken ( Acquiring Banken und PSP ) Payment Service Providergesellschaften ist begrenzt in Europa. Dies liegt vor allem auch an den Lizenen der Kreditkartengesellschaften wie Visa und MasterCard.

Wie heute bekannt wurde, hat nun einer der bekannten und etablierten Payment Service Provider hierzu reagiert und einen schnellen und vorallem unkompliziertes On Boarding Prozess allen Payvison Adult Händlern angeboten.

Unter folgendem Link https://form.jotformz.com/92813662631660 können alle Adult website Betreiber sofort online sich registrieren und mit dem Stichwort “Payvison” werden diese sofort mit höchster Priorität bearbeitet.

GH Bill Inc. ist spezialisiert auf das Prozessing von Kreditkarten Zahlungen und bietet Online Händler aus verschiedenen Branchen wie auch dem aus dem Bereich “Online Adult Entertainment Industry”, Digital Goods, sowie CBD Produkte eine schnelle und vor allem einfache Online Kreditkarten Akzeptanz und dies zu unglaublich günstigen und transparenten Konditionen. Die Unternehmensgruppe hatte in 2018 und 2019 über 5000+ websites weltweit im prozessing.

Das Unternehmen überzeugt insbesondere durch die schnelle und flexible Anbindung von neuen Online Merchants / Händler. Dies liegt an der nachhaltigen Erfahrung im Umgang und in der Anbindung von sogenannten High Risk Merchants.

GH-Bill.com erweitert ständig seine Anbindung an sog. Internationalen Acquiring Banken, welches dem Unternehmen ermöglicht einfach und unkompliziert neue Online Händler anzubinden speziell aus den High Risk Segment.

Hiebei profitieren besonders kleine Website Betreiber mit geringen Prozessing Umsätze die meist von grossen Banken nicht akzeptiert werden aufgrund zu geringen Umsatzvolumens.

Interessenten erhalten sofort einen Einblick über den aktuellsten Service von

GH-Bill.com und können online kostenlos und unverbindlich ein Angebot anfordern.

