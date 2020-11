Taxi Baden-Baden bietet Individualität in Baden-Baden

In Zeiten von Pandemie und Streiks im ÖPNV setzen viele Menschen auf das Taxi

BADEN-BADEN. Der Öffentliche Personennahverkehr, kurz ÖPNV, hat sich für viele Menschen gerade im ländlichen Raum in den vergangenen Monaten deutlich verändert. Kürzere Taktzeiten, die Angst, sich im Bus oder in der Bahn anzustecken, dann aktuell die Streiks im Öffentlichen Dienst, die tageweise den ÖPNV bestreiken, haben das Fahren mit Bus und Bahn in den vergangenen Monaten komplizierter gemacht. Menschen, die verlässlich von A nach B kommen müssen, weil sie zur Arbeit kommen oder einen Arzttermin wahrnehmen müssen, setzen immer häufiger auf individuelle Lösungen. Hier kommt das gute alte Taxi ins Spiel. Waldemar Minor von Taxi Minor Baden-Baden kann diesen Trend bestätigen.

Taxi Minor Baden-Baden kann Trend bestätigen

“In Zeiten von Pandemie und Streiks im ÖPNV setzen immer mehr Menschen auf das Taxi. Wir sind verlässlich, geben Sicherheit und sorgen dafür, dass unsere Fahrgäste pünktlich ankommen. Viele Menschen haben Angst, dass sie sich im Bus oder in der Bahn infizieren. Wir als Taxiunternehmen erklären unseren Kunden unser Hygienekonzept und verweisen auf die Verlässlichkeit und Sicherheit einer Taxifahrt. Egal ob Einkauf, Arztbesuch oder die Fahrt zur Arbeit. Mit dem Taxi sind unsere Fahrgäste in Baden-Baden auf der sicheren Seite”, meint Waldemar Minor von Taxi Minor Baden-Baden.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

