Taxi Baden-Baden gefragt als individueller Fahrdienst

Vor allem für Geschäftsreisende und Urlauber ist der Flughafentransfer per Taxi erste Wahl

BADEN-BADEN. Jeder kennt den Stress, den eine Reise in den Urlaub mit sich bringt. Werde ich rechtzeitig am Flughafen sein? Habe ich mit meinem Gepäck Platz im Zug? Fragen, die einem schon im Voraus die Freude an dem Urlaub nehmen können. Dabei sollte schon der Start in den wohlverdienten Urlaub stressfrei ablaufen. Schon die Fahrt zu dem gewünschten Reiseziel sollte Freude bereiten. Taxi Minor Baden-Baden hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gästen die Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Fahrgäste werden pünktlich am gewünschten Ort abgeholt.

Taxi Minor Baden-Baden sorgt für einen stressfreien Transfer

Dabei hilft man ihnen selbstverständlich mit Ihrem Gepäck. Taxi Minor klärt dabei schon vorher, ob es Stau gibt und wie dieser umfahren werden kann. So können Fahrzeiten genau eingeplant werden. Auch vor Ort am Flughafen wird der Fahrer dafür sorgen, dass möglichst kurze Wege zum Flugzeug zurückgelegt werden. Ohne Hektik kann der Fahrgast nun seine weitere Reise in den Urlaub antreten. So sollte der Start in den Urlaub immer beginnen. Taxi Minor steuert die Flughäfen Baden-Baden / Karlsruhe, Frankfurt am Main und Frankfurt Hahn sowie Stuttgart und Straßburg an.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

