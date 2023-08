Taxi Baden-Baden – Sightseeing Tour durch den Schwarzwald

Taxi Minor führt Sie durch die schönsten Ecken des Schwarzwaldes

BADEN-BADEN. Wer bequem den Schwarzwald erkundigen möchte, ist bei Taxi Minor genau an der richtigen Adresse. Taxi Baden-Baden ist nicht nur rund um die Uhr für seine Kunden verfügbar, sondern kennt auch die schönsten Ausflugsziele in und um den weltbekannten Schwarzwald.

Nach Wunsch können Sie ganz einfach ein Tourenpaket buchen, das vorab individuell geplant werden kann. Auf Ihre Wünsche wird dabei stets eingegangen, damit Sie ganz entspannt Ihre Tour genießen können.

Tipps für eine Tour mit dem Taxi durch den Schwarzwald

Der Schwarzwald ist eine der schönsten Regionen Deutschlands. Seine dichten Wälder und malerischen Dörfer überzeugen jährlich mehrere Millionen Besucher und laden zum gemütlichen Verweilen in der Natur ein. Wir haben für Sie einige Sehenswürdigkeiten festgehalten, die Sie problemlos mit Taxi Minor erkunden können:

– Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach

– Die größte Kuckucksuhr der Welt in Schonach

– Die Triberger Wasserfälle in Triberg

– Die Dorotheenhütte in Wolfach

– Der Mummelsee in Seebach

Informieren Sie sich jetzt über unsere Tourenpakete und erleben Sie einen unvergesslichen Ausflug in den Schwarzwald. Taxi Baden-Baden steht Ihnen von Anfang an als Ratgeber zur Seite und bietet maximalen Komfort und Flexibilität.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930



http://www.taxi-minor.de