TC Volmarstein Herren 40 gewinnt Tennis Meisterschaft

Wetter (Ruhr) Es war der Höhepunkt einer beeindruckenden Tennis-Saison: Am 19. August fand das entscheidende Duell zwischen den Tennis-Mannschaften des TC Volmarstein und des TC Blau-Gold Einsal aus Nachrodt-Wiblingwerde statt. Beide Mannschaften waren bis dahin ungeschlagen und hatten vier Siege in der Tasche. Der Meistertitel hing in der Luft, und der Druck war greifbar.

Unter subtropischen Temperaturen entfaltete sich ein Tennis-Spektakel der Sonderklasse. Doch schon nach sechs gespielten Einzeln wurde klar, dass sich der TC Volmarstein nicht mehr von seinem Triumph abhalten lassen würde. Mit beeindruckenden fünf gewonnenen Matches sicherten sie sich bereits vor den Doppeln den Aufstieg. Der finale Schlagabtausch endete mit einem souveränen 7:2 für Volmarstein.

Doch es ist nicht nur der beeindruckende Endstand von 37:8 gewonnenen Matches, der den TC Volmarstein so besonders macht. Das wahre Highlight: Vier Spieler der Herren 40 blieben die ganze Saison über im Einzel ungeschlagen. Jan Koray, Christian Schmidt, Ralf Kunig und Oliver Brandt setzten mit ihrem Können ein starkes Statement.

Doch der Sieg ist nicht nur das Verdienst dieser vier Athleten. Auch Dr. Alexander Szczukowski, Sebastian Krol – der Mannschaftsführer -, Björn Böddecker, Evangelos Mitolis, Thorsten Mohncke, Frank Dürre, Christian Bormann, Stephan Schulte und Björn Runge trugen maßgeblich zum ungeschlagenen Meistertitel bei.

Die Herausforderungen kamen aus unterschiedlichen Richtungen, wobei Mannschaften aus Hagen, Halver, Menden, Iserlohn und Nachrodt-Wiblingwerde versuchten, den Siegeszug des TC Volmarstein zu stoppen. Doch an diesem Samstag war klar: Die Herren 40 des TC Volmarstein haben die Tennis-Szene in dieser Saison dominiert und sind verdienter Meister.

Die Freude und der Stolz waren nach dem Spiel deutlich zu spüren. Jetzt richtet sich der Blick nach vorne, und es bleibt abzuwarten, welche weiteren Triumphe und Herausforderungen in der kommenden Saison auf das Team warten. Ein Ding ist jedoch sicher: Der TC Volmarstein hat Tennis-Geschichte geschrieben.

Im Jahr 1962 unterstrich der Architekt Flinkerbusch in einem Schreiben die wachsende Popularität des Tennissports und das Bedürfnis nach einer Tennisplatzanlage in Volmarstein. Wegen hoher Grundstückspreise hoffte er auf die Freigabe eines spezifischen Geländes. Ein Entwurf mit zwei Spielplätzen und einem Umkleidegebäude wurde genehmigt. 1963 wurde eine Gründungsversammlung abgehalten. Am 15. August 1965 wurden die Tennisplätze nach intensiver Eigenleistung eingeweiht. Ein Clubhaus folgte 1966 und der Club zählte Ende jenes Jahres bereits 84 Mitglieder. Ein dritter Platz wurde 1977 eingeweiht, was die Mitgliederzahl weiter steigen ließ. Der Club verzeichnete viele Turniere und Engagements. Heutzutage sind beim Tennisclub Volmarstein alle Interessierten willkommen, ohne Warteliste oder Aufnahmebeschränkungen.

