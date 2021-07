TeaClub – natürlicher Geschmack ohne Aromazusätze

Seit mehr als sechs Jahren bietet der Hamburger Online-Shop TeaClub Liebhabern des heißen Aufgussgetränkes ein breites Angebot exklusiver Teesorten. Dabei wird den Kunden nicht nur hochwertige Qualität garantiert, sondern auch umfangreiches Wissen über Tee, zu Brühmethoden und vielem mehr mit an die Hand gegeben.

Weder in die Pharmaindustrie noch in die medizinische Forschung zog es Benjamin Schwolow nach seinem Molekularbiologiestudium – vielmehr auf indirektem Wege in die Lebensmittelindustrie: Nach intensiven Studien zu Blattformen und -farben, Anbaugebieten und Aromen verschiedenster Teepflanzen eröffnete der Wissenschaftler im Jahr 2015 seinen Hamburger Onlineshop TeaClub. Dabei steht nicht allein der Verkauf der ausgesuchten losen Teesorten, -kannen und weiteren Zubehörs im Fokus des noch jungen Unternehmens. Vielmehr möchte sein Gründer die natürliche und faszinierende Geschmacksvielfalt von Tee unter der Bevölkerung verbreiten. Wie Kenner edler Tropfen eine Flasche herausragenden Jahrgangsweins verkosten, sollen sich nach Wunsch des Start-ups mehr und mehr Personen an einem gemeinsamen Genuss des Heißgetränks erfreuen.

Die Angebotspalette des TeaClub beinhaltet ausschließlich lose und zu 100 Prozent natürliche Tees, die der Kunde in beliebiger Menge bestellen kann. Neben dem Aushängeschild des japanischen Grüntees kann aus Ingwer-, Schwarz- und Kräutertee gewählt werden, zwischen Matcha, Oolong, Chai und Ayurveda. Auch Teezubehör wie Schalen und Kannen umfasst das Sortiment. Wem eine kompetente Beratung über die modernen Medien nicht ausreicht, kann Tee-Verkostungen und Vorträge besuchen und sich dort von Benjamins Begeisterung anstecken lassen.

Benjamins Eistee Sommertipp: Grüntee Kaltaufguss (Mizudashi) mit dem japanischen Tee Kabuse Sencha Shinryoku. 4 TL Tee mit 1 Liter kaltem Wasser aufgießen und 10 Minuten ziehen lassen. Schmeckt sehr erfrischend an warmen Tagen und ist eine geschmacksvolle Alternative zu Wasser und zuckerhaltigen Getränken.

Sein umfangreiches Wissen hat sich der Mikrobiologe im Laufe der Jahre durch Recherchen, Selbststudien und Reisen in bekannte Teeländer angeeignet. Dabei steigt die Beliebtheit der Kombination aus Koffein und Aromen auch in anderen Staaten weltweit. Mit einem jahresdurchschnittlichen pro-Kopf-Absatz von mehr als 2,5 Kilogramm führt die Türkei die Liste der Teekonsumenten rund um den Globus an. In Deutschland legen Verbraucher in erster Linie Wert auf den Verzicht künstlicher Aromastoffe sowie einen fairen und nachhaltigen Anbau.

Zwei Aspekte, die auch TeaClub am Herzen liegen – ihre Geschmacksnoten erhalten die angebotenen Teesorten ausschließlich durch die Zugabe weiterer Pflanzenbestandteile wie Gewürzen oder Gräsern. Die Lebenssituation der Teeproduzenten in den Anbauländern erfährt durch den Teeimport hochwertiger Teesorten eine Verbesserung. Nicht zuletzt steht die Zufriedenheit der Kundschaft ganz oben auf der Prioritätenliste von TeaClub: ob für den privaten Genuss, Gastronomie oder Einzelhandel.

Wir sind ein Tee-Startup aus Hamburg und haben unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht. Wir möchten guten Tee bekannter machen und Dir helfen den passenden Tee für Dich zu finden. Jeder Tee aus unserem Sortiment bringt auf seine Weise “das gewisse Etwas” mit sich und wartet darauf entdeckt zu werden. Die Marke TeaClub steht für ausgewählte Teesorten in hoher Qualität mit einem besonderen Geschmack. Guter Tee ist unsere Leidenschaft, die wir gerne teilen möchten. Denn Tee ist mehr als nur ein köstliches Getränk – einen Tee zubereiten enthält etwas meditatives und der gemeinsame Genuss verbindet.

Kontakt

TeaClub

Benjamin Schwolow

Maisredder 4

22175 Hamburg

–

–

team@tea-club.de

https://tea-club.de