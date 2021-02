Teamevent: Mit der Abteilung durch Düsseldorf

Düsseldorf bei einem Teamevent auf neue Art entdecken

Düsseldorf. Düsseldorf gilt als die Mode- und Kunststadt Deutschlands. Spannende Geschichten warten hinter jeder Ecke und unzählige Museen warten nur darauf, entdeckt zu werden. Ein besonderes Highlight ist die Königsallee, eine der bekanntesten Luxuseinkaufsstraßen Europas. Dieses Zusammenspiel von Moderne und Historie machen Düsseldorf zu einem idealen Austragungsort von Teamevents.

Teamevents können in der Werkshalle als Kickerturnier stattfinden oder als Wanderung durch das Düsseldorfer Umland. Ein Tag außerhalb des Arbeitsumfeldes wirkt sich positiv auf das Arbeitsklima und die Motivation der Mitarbeiter aus. Wenn die Arbeitnehmer während des Teamevents auch noch eine gemeinsame Aufgabe meistern, fördert der Teamtag zusätzlich die Teamentwicklung und die Zusammenarbeit. Die Arbeitseffizienz wird gesteigert und den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, sich gegenseitig in einem entspannten Umfeld besser kennenzulernen. So kann es bei einem spannenden und spaßigen Teamevent durchaus vorkommen, dass eher ruhige Arbeitskollegen aus sich herauskommen und vielleicht sogar die Führung übernehmen. Ein erfolgreiches Teamevent macht also nicht nur den Teilnehmern Spaß, sondern bietet auch dem Unternehmen einen langfristigen Mehrwert. Damit das Teamevent reibungslos über die Bühne geht, sollte eine professionelle Firma engagiert werden.

Teamevents vom Fachmann

In über 1.000 Städten in Deutschland und Europa organisiert das Unternehmen CityHunters Teamevents in Form von Stadtrallyes. Hier entdecken die Teilnehmer Düsseldorf, sich selbst und gegenseitig aus einer anderen Perspektive. Die vielfältigen Aufgaben und Rätsel, die in der Innenstadt verstreut liegen, fördern und fordern die individuellen Stärken und Fähigkeiten der Teilnehmer. Dies sorgt für mehr Motivation, wovon das gesamte Unternehmen profitiert. Die Mitarbeiter treten bei diesen außergewöhnlichen Stadtrallyes in Teams gegeneinander an, wodurch der Kampfgeist geweckt wird. “Mit Stadtplan und Kompass oder mit modernster Technologie lernen die Teilnehmer Düsseldorfs schönste Sehenswürdigkeiten kennen, während sie lernen, zusammenzuarbeiten und miteinander zu kommunizieren”, erklärt der Geschäftsführer Daniel Sekula. “Bei unseren Events kommen die Mitarbeiter aus dem Alltagstrott heraus und sammeln neue Energie und Motivation”, ergänzt Sekulas Partner C.-Philipp Steiner. Egal ob Startup oder Traditionsunternehmen, die Teamevents von CityHunters machen allen Spaß. Und auch die Teilnehmerzahl kann ganz individuell angepasst werden, denn von 10 bis 1.000 Personen ist für jede Unternehmensgröße das Passende dabei.

Mit CityHunters wird das Teamevent in Düsseldorf zu einem unvergesslichen Tag.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/duesseldorf/teamevent-duesseldorf

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

