Tech Mahindra und SAP erweitern Partnerschaft

Tech Mahindra gehört zu weltweit führenden strategischen Servicepartnern von SAP

Tech Mahindra Ltd., ein führender Anbieter in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, gab heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit der SAP SE bekannt, um Kunden weltweit Lösungen für “Intelligent Enterprise” zu bieten. Tech Mahindra ist ein globaler strategischer Servicepartner von SAP geworden und gehört damit zu einer ausgewählten Gruppe von Beratungsunternehmen, die mit SAP zusammenarbeiten.

Tech Mahindra und SAP werden ihre jeweiligen Stärken nutzen, um On-Premise- und Cloud-basierte End-to-End-Lösungen auf Basis der SAP® Business Technology Platform anzubieten. Durch diese neue Partnerschaftsvereinbarung werden Kunden von mehr Implementierungs-services, einer verbesserten Lösungsbereitstellung, einem erweiterten weltweiten Zugang und verbesserten Preisoptionen bei der Unterstützung von SAP-Anwendungen profitieren.

Jagdish Mitra, Chief Strategy Officer und Head of Growth, Tech Mahindra, sagte: “Mit unseren breit gefächerten SAP-Lösungen können wir alle Kundenbedürfnisse abdecken, von Green-Field-Implementierungen bis hin zu komplexen Transformationen im gesamten Unternehmen. Diese exklusive Partnerschaft mit SAP auf globaler Ebene steht im Einklang mit unserer TechMNxt-Charta und wird es unseren Kunden ermöglichen, ihre digitale Transformation auf dem Weg zu einem ‘Intelligent Enterprise’ zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit wird die Türen für neue und größere Möglichkeiten öffnen, um marktreife Lösungen zu liefern.”

Tech Mahindra bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für SAP-Lösungen an und hilft Kunden auf der ganzen Welt, effektiver zu arbeiten und Transparenz über ihr Business zu gewinnen – mit Dienstleistungen, die von Beratung über Upgrades und Implementierungen bis hin zu Anwendungsmanagement und Hosting reichen. Dieses Portfolio beinhaltet erhebliche Investitionen in Frameworks, Tools und Accelerators, um eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen, die Qualität zu verbessern und innovative Kundenlösungen anzubieten. Tech Mahindra verfügt über tiefgreifende Branchenkenntnisse und Expertise bei SAP-Lösungen und -Technologien, wie die Investitionen in die Unterstützung von Kunden beim Übergang in die Cloud und bei der Bereitstellung von SAP S/4HANA® mit mehr als 10 branchenspezifischen Lösungen für Großunternehmen und mittelständische Kunden zeigen.

Marc Rolfe, SVP Global Business Development and Ecosystems, sagte: “Unsere globalen Partner spielen eine fundamentale Rolle, wenn es darum geht, Kunden bei der schnellen Umstellung auf ein intelligentes Unternehmen zu unterstützen. Die globalen strategischen Servicepartner von SAP zeichnen sich durch wiederholte Implementierungserfolge aus und haben sich verpflichtet, in eine weltweite Präsenz zu investieren und gleichzeitig die Vision von SAP zu unterstützen. Tech Mahindra steht beispielhaft für dieses Engagement und bringt branchenübergreifend Expertise und Differenzierung mit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei zukünftigen Kundenprojekten.”

Als Teil der TechMNxt-Charta soll die starke Partnerschaft zwischen Tech Mahindra und SAP Unternehmen den Zugang zu den Vorteilen der globalen Präsenz, des tiefen Fachwissens und des breiten IT-Service-Portfolios von Tech Mahindra ermöglichen. In Kombination mit den Lösungen der SAP Business Technology Platform soll die Partnerschaft Kunden helfen, ein intelligentes Unternehmen zu werden.

Mit seinen innovativen und kundenzentrierten Informationstechnologie-Services und -Lösungen für Unternehmen, Mitarbeiter und die Society to Rise™ steht Tech Mahindra für die vernetzte Welt. Das Unternehmen mit einem Umsatz von 5,2 Mrd. US-Dollar und über 124.500 Experten in 90 Ländern unterstützt 988 Kunden weltweit, darunter einige Fortune-500-Unternehmen. Die konvergenten, digitalen Design-Erfahrungen, Innovationsplattformen und wiederverwendbaren Assets verbinden eine Reihe von Technologien, mit denen das Unternehmen greifbaren Mehrwert und Erfahrungen für seine Stakeholder liefert. Tech Mahindra wurde vom Great Place to Work®-Institut 2020 als eines der 50 besten indischen Unternehmen anerkannt.

Tech Mahindra gehört zur Mahindra Group, die mit mehr als 240.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern 21 Mrd. US-Dollar Umsatz erwirtschaftet. Der Konzern ist in wachstumsstarken Schlüsselindustrien tätig und nimmt eine führende Position in den Bereichen Traktoren, Nutzfahrzeuge, Aftermarket, Informationstechnologie und Ferienimmobilien ein.

In Deutschland ist Tech Mahindra mit rund 800 Mitarbeitern an zehn Standorten vertreten und bedient Kunden branchenübergreifend.

