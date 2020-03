Tech Mahindra unterstützt Ahlstrom-Munksjö bei digitaler Transformation mit SAP S/4HANA

Eines der weltweit größten Programme für das S/4HANA-basierte ERP von SAP

Tech Mahindra Ltd., ein führender Anbieter von Services und Lösungen für die digitale Transformation, IT, Netzwerke, Consulting & Engineering Services, unterstützt Ahlstrom-Munksjö bei der digitalen Transformation mit SAP S/4HANA. Es handelt sich um eines der weltweit größten Programme für das S/4HANA-basierte ERP von SAP. Ahlstrom-Munksjö ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich faserbasierter Materialien mit Hauptsitz in Helsinki, Finnland, und fünf Niederlassungen in Deutschland (Unterkochen, Dettingen, Archern, Bärenstein und Aalen).

Ziel der Zusammenarbeit ist ein unternehmensweites, mehrjähriges Programm zur Erneuerung der Geschäftsplattform. Die effiziente, agile und fortschrittliche Plattform, die die HANA-Technologie von SAP weltweit nutzt, ist der Schlüsselfaktor bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie von Ahlstrom-Munksjö und wird mit vielen der laufenden Entwicklungsprogramme abgestimmt werden. Damit vertiefen beide Unternehmen ihre strategische Partnerschaft, um eine digitale Roadmap für das globale Geschäft von Ahlstrom-Munksjö zu erstellen.

Kristiina Lammila, CIO, Ahlstrom-Munksjö, erklärt, “Tech Mahindra ist auch bei der großen IT-Transformation, die wir in den letzten fast sechs Jahren bei Ahlstrom-Munksjö durchgeführt haben, unser Partner gewesen. Das Unternehmen unterstützt uns auf vielen Ebenen, von der Strategieumsetzung über die Ausrichtung des Geschäftsprozessmanagements bis hin zur Sicherung des Geschäfts. Wir haben volles Vertrauen in Tech Mahindra und freuen uns, unsere Zusammenarbeit bei unserem nächsten großen Projekt, der Erneuerung unserer Geschäftsplattform, weiter zu vertiefen. “

Rajesh Chandiramani, Senior Vice President, Tech Mahindra, ergänzt: “Tech Mahindra ist stolz darauf, als strategischer Transformationspartner auch für das Programm zur Erneuerung der Geschäftsplattform ausgewählt worden zu sein. Wir sind überzeugt, dass dieser Wandel zu einer stärkeren Kundenorientierung, mehr Wachstum und langfristiger Rentabilität für Ahlstrom-Munksjö führen wird”

Diese Zusammenarbeit zwischen Tech Mahindra und Ahlstrom-Munksjö steht im Einklang mit der TechMNxt-Charta von Tech Mahindra, die sich auf die Nutzung von Technologien der nächsten Generation wie Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Blockchain, 5G und Internet der Dinge konzentriert, um die digitale Transformation zu ermöglichen sowie Spitzentechnologie-Lösungen und -Dienstleistungen für Kunden weltweit zu entwickeln.

Über Ahlstrom-Munksjö

Ahlstrom-Munksjö ist ein weltweit führender Anbieter von Materialien auf Faserbasis und beliefert weltweit Kunden mit innovativen und nachhaltigen Lösungen. Unsere Mission ist es, die Rolle der faserbasierten Lösungen für einen nachhaltigen Alltag weiter auszubauen.

Unser Angebot umfasst Filtermaterialien, Trennpapiere, Materialien für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Dekorpapiere, Trägerpapiere für Schleifmittel und Klebebänder, elektrotechnisches Papier, Glasfasermaterialien, medizinische Fasermaterialien und Lösungen für die Diagnostik sowie eine Reihe von Spezialpapieren zum Einsatz in der Industrie und für den Endverbraucher.

Unser Jahresnettoumsatz beträgt rund drei Milliarden Euro und wir beschäftigen rund 8.000 Mitarbeiter. Die Ahlstrom-Munksjö Aktie ist an der Nasdaq Helsinki und Stockholm notiert.

Mehr unter www.ahlstrom-munksjo.com

Tech Mahindra repräsentiert die vernetzte Welt mit innovativen und kundenorientierten IT-Dienstleistungen und Lösungen, die es Unternehmen, Partnern und der Gesellschaft ermöglichen, zu wachsen (Rise™). Das Unternehmen mit einem Umsatz von USD 4,9 Milliarden hat mehr als 130.800 Mitarbeiter in 90 Ländern und unterstützt über 964 globale Kunden, darunter auch Fortune-500-Unternehmen. Die Innovationsplattformen und wiederverwendbaren Assets von Tech Mahindra verbinden sich über eine Reihe von Technologien, um den Stakeholdern einen greifbaren Geschäftswert zu bieten. Tech Mahindra ist das höchstplatzierte Nicht-US-Unternehmen in der Forbes Global Digital 100 Liste (2018) und in der Forbes Fab 50 Unternehmen in Asien (2018).

In Deutschland ist Tech Mahindra mit rund 800 Mitarbeitern an zehn Standorten vertreten und bedient Kunden branchenübergreifend.

Tech Mahindra ist Teil der Mahindra Gruppe. Mit über 200.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern erwirtschaftet sie einen Umsatz von USD 21 Milliarden. Die Mahindra Gruppe hat eine führende Position in den Märkten Nutzfahrzeuge und Traktoren, Sekundärmarkt, Informationstechnologie und Ferieneigentum.

