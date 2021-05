Technic meets Design: Nestler-matho® bringt Design- und Lifestyle-Produkte zu brilliant promotion®

Hamburg, 27. Mai 2021:

Der Hamburger Werbeartikelhändler brilliant promotion® gewinnt Nestler-matho® als neuen Partner für seinen Onlineshop ( www.brilliant-promotion.com). Die Produkte des in Baden-Baden ansässigen Unternehmens ergänzen das Sortiment von brilliant promotion® um hochwertige Design- und Lifestyle-Werbeartikel. Ob für Büro oder Zuhause, die Artikel der Nestler-matho GmbH & Co. KG sind herausragende technische Produkte, die Funktion und Design perfekt vereinen. Hierzu gehören unter anderem Powerbanks, Leuchten, Kabelboxen, Smartwatches und Wireless Charger.

Hochwertige Design- und Lifestyleprodukte als perfektes Kundengeschenk

Das badische Unternehmen Nestler-matho® präsentiert seit diesem Monat ein ausgewähltes Angebot an Design- und Lifestyleprodukten über den Onlineshop des Hamburger Werbeartikelhändlers brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com). Das Produktportfolio von Nestler-matho® umfasst ansprechend designte Werbeartikel, vorrangig mit technischem Hintergrund, einsetzbar im Büro oder zuhause. Hierzu gehören unter anderem Powerbanks, Kopfhörer, Smartwatches, Leuchtmittel und Wireless Charger. Ausgewählte Produkte können mit einem Logo oder Slogan veredelt werden und können somit als ideales Kundengeschenk oder Prämie genutzt werden.

Neue Partnerschaft unterstützt den Bereich Nachhaltigkeit

Nestler-matho® ist einer der führenden Importeure für Design- und Lifestyle-Produkte. Der Slogan “Technic meets Design” entspricht der Philosophie und dem Anspruch des Unternehmens zugleich: herausragende technische Produkte, die Funktion und Design perfekt vereinen. Seit 1965 arbeitet der Importeur und Lagerist von Design-Werbeartikeln mit Sitz in Baden-Baden ausschließlich mit dem Werbemittelhandel. Langjährige Verbindungen, gute Partnerschaften und zuverlässige Referenzen zeichnen das Unternehmen Nestler-matho® aus.

Genau diese Philosophie ist es, was Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer und Gründer von brilliant promotion®, an der neu gewonnenen Partnerschaft schätzt. “Wir als Werbeartikelhändler wollen unseren Kunden hochwertige Werbegeschenke und einen rundum perfekten Service bieten. Mit Nestler-matho® haben wir einen Partner an unserer Seite, der diesem Anspruch zu hundert Prozent gerecht wird.” Zudem setzt Nestler-matho® vermehrt darauf, nachhaltige Produkte zu importieren, welche das stetig wachsende nachhaltige Sortiment von brilliant promotion® ideal ergänzen. Im Bereich nachhaltige Werbeartikel habe sich im vergangenen Jahr viel getan, so Ghalamkarizadeh. “Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle, auch im Segment Werbegeschenke. Neben dem Ausbau unseres Angebots an Fairtrade-Lebensmitteln und Produkten aus biologisch abbaubaren Rohstoffen hat brilliant promotion® Anfang des Jahres die Zertifizierung des Bio-Siegels erhalten.”

brilliant promotion® wurde vor 12 Jahren von Ghalamkarizadeh gegründet und befindet sich seitdem im ständigen Wachstum, um den Kunden eine möglichst breite Vielfalt an Werbeartikeln zu bieten. brilliant promotion® ist Teil des Unternehmens SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH.

Über brilliant promotion®:

brilliant promotion® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH und hat sich auf den Vertrieb von Werbeartikeln und Prämien spezialisiert. Seit 2008 stehen wir unseren Kunden aus den verschiedensten Unternehmensbereichen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur Verfügung. Seit 2021 wurde die Marke brilliant badges® von brilliant promotion® übernommen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa und ergänzt das Werbeartikel-Sortiment von brilliant promotion® ideal.

