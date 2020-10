TECVERSUM startet heute mit Who is Who der Branche

BMW Welt, HUAWEI, Qualcomm, Rohde & Schwarz, Sunrise, Telefonica Deutschland / O2 und umlaut sind Partner der hochkarätigen Telekommunikationsmesse und -konferenz.

Haar bei München, 27. Oktober 2020 – Ab heute dreht sich bei der Telekommunikationsveranstaltung TECVERSUM, ausgerichtet von der renommierten Telekommunikationsfachzeitschrift connect aus dem Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING alles um Trends und Kommunikationstechnologien der Zukunft. Als Partner und Unterstützer konnten zahlreiche namhafte Unternehmen gewonnen werden, darunter BMW Welt, HUAWEI, Qualcomm, Rohde & Schwarz, Sunrise, Telefonica Deutschland / O2 und umlaut. Das TECVERSUM, zuvor connect-ec, startet heute zum sechsten Mal – in diesem Jahr Corona-bedingt als rein virtuelles Event in High-Tech-Umgebung. Mehr Informationen unter https://www.tecversum.com/

Dirk Waasen, Verlagsleiter der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, erklärt: “Wir freuen uns, dass wir so hochkarätige Mitstreiter für das TECVERSUM gewinnen konnten. Das unterstreicht die Positionierung von connect und eben auch der Veranstaltung – immer an der Spitze der Telekommunikationsentwicklung. Das TECVERSUM wird über den Veranstaltungszeitraum hinaus die Plattform für Innovation und Technologie sein. Dies dokumentieren auch die Partner, die uns im ersten “virtuellen” Jahr ihr Vertrauen schenken.”

Vom 27. Oktober bis 2. November öffnet die TECVERSUM-Messe kostenfrei die Türen ihres virtuellen Congress Centers ( https://tecversum.expo-ip.com/) im Internet. Hier werden Produkte, Services und Innovationen verschiedener Unternehmen aus der ITK-Branche vorgestellt. So zeigt die Marke O2 auf ihrem Messestand an vielen Beispielen, wie sie die Möglichkeiten der Digitalisierung für innovative kundenorientierte Produkte und Dienste nutzt.

Ab dem 29. Oktober referieren hochkarätige Sprecher auf der TECVERSUM-Konferenz, die live aus der Munchner BMW Welt gestreamt wird, über Themen wie den neuen Mobilfunkstandard 5G, E-Mobilty, Smart Home und Robotics – darunter Mallik Rao, CTIO von Telefonica Deutschland GmbH & Co. OHG, Dr. Bruno Jacobfeuerborn, CEO der DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Hakan Ekmen, CEO Telecommunication der umlaut AG, Ralf Gerbershagen, Gründer und Geschäftsführer von Stadtsysteme GmbH i.G. und Martin Arend, General Manager Automotive Security, Data Services Connected Car, BMW Group, Hamid-Reza Nazeman, Country Manager for Germany and Central Europe, Qualcomm Communications GmbH und Florian Leeder, Vice President Market Segment Mobile Network Testing, Rohde & Schwarz GmbH & Co KG.

Am 29. Oktober findet die Preisverleihung des Startup-Wettbewerbs “Breakthrough Award” statt.

TECVERSUM ist Deutschlands erste Telekommunikationsmesse und -konferenz. Initiator ist das Fachmagazin connect aus der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH. TECVERSUM, ehemals connect-ec, wird seit 2015 jährlich veranstaltet und richtet sich mit aktuellen Trends, Themen und Produkten aus der Telekommunikation an ein breites Fachpublikum sowie an interessierte Endverbraucher. Die Messe geht auf die Idee zurück, die trendsetzenden Themen- und Produktwelten des Mobile World Congress in Deutschland erlebbar zu machen.

