Temperaturmanagement durch Heizfolientechnologie

Heizfolien bieten exzellente Lösungen

uwe electronic bietet im Segment Heizfolien eine hohe Kompetenz bei der Lösung kundenspezifischer Aufgabenstellungen. Wir liefern projektbezogene Komplettlösungen mit den unterschiedlichsten Geometrien, Abmessungen, Leistungsbereichen und Schutzausrüstungen zur Temperaturüberwachung.

Somit erreichen wir einen breiten Einsatzbereich für professionelle Heizfolien.

Heizfolien gibt es in unterschiedlichen Abmessungen, als runde oder rechteckige Ausführungen. Heizfolien sind robust, flexibel und einfach zu montieren. Dünne Folienstärken (ca. 0,10 mm bis 2 mm), geringes Gewicht und platzsparende Installationsweise erlauben eine Montage an Orten oder in Geräten, wo herkömmliche Heizsysteme an Ihren Grenzen stoßen. Selbst Anwendungen unter Wasser und in anderen flüssigen Medien sind problemlos möglich.

Weitere Vorteile von Heizfolien:

-Kurze Wärmezeit

-Homogene Energieverwaltung

-Zuverlässig und gezielte Flächenbeheizung

-Konstante Oberflächentemperatur

-Geringe Verbrauchskosten

-Lange Lebensdauer

Unsere Heizfolien stehen für alle gängigen Versorgungsspannungen zur Verfügung. Das Spektrum an Anwendungsfeldern für eine Folienheizung reicht von der Medizientechnik bis hin zur Automobilindustrie.

Hersteller nutzen diese äußerst flexiblen Heizelemente überall dort, wo es zu wenig Platz oder keine Anschlussmöglichkeit für herkömmliche Heizsysteme gibt.

Wissenswertes zur Anwendung und Montage

Unser Heizfolienangebot umfasst Lösungen unter Verwendung der Träger- und Isolationsmaterialien Kapton (Polyimid) sowie Silikon und Polyester. Somit lassen sich unterschiedliche Temperaturbereiche und Heizleistungen abdecken.

Zum Beispiel Folienheizungen mit Kapton (Polyimid) decken große Temperaturbereiche von -200 °C bis +200 °C ab. Sie sind resistent gegen Chemikalien und vakuumtauglich. Heizfolien mit Polyester (Mylar) lassen sich zur Temperierung von Prozessoren und zum Beheizen von LCD-Displays nutzen. Diese preisgünstigere Variante ist abrieb- und vibrationsfest.

Die Installationsweise hängt vom jeweiligen Trägermaterial ab. Bei Heizfolien mit Silikon, Polyester und Kapton können neben Schrumpf- und Spannbändern auch Kleber bzw. Selbstklebefilme auf Silikon- oder Acrylbasis und Wärmeleitpasten wie Arctic Silver zur Fixierung dienen.

Darüber hinaus bietet uwe electronic im Bereich Temperaturmanagement eine breite Palette an thermoelektrischen Elementen, sowie selbst entwickelte Kühlgeräte z.B. für Schaltschränke, aber auch Zubehör wie Lüfter, Netzteile, Schalter, Steckverbindungen, Halbleiterrelais, Temperaturfühler und Temperaturregler an.

Selbstverständlich erfüllen sämtliche Produkte höchste Qualitätsstandards und Sicherheitsanforderungen mit VDE-Zulassung und Zertifizierung nach ISO 9001 DIN-Norm.

Detaillierte Produktinformationen erhalten Sie unter https://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2/heizfolien.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

