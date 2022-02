Tempo-Team Personaldienstleistungen eröffnet neues Büro in Wittlich

Personaldienstleister in der südlichen Eifel vor Ort. Zahlreiche Stellenangebote vom Helfer bis zum Facharbeiter.

Trier / Wittlich, 22. Februar 2022 – Der Personaldienstleister Tempo-Team eröffnete am 15. Oktober 2021 ein neues Büro in Wittlich. Die Personalexperten von Tempo-Team sind damit auch für Mitarbeiter und Kunden in der südlichen Eifel direkt vor Ort. Organisatorisch ist das Personalbüro in Wittlich derzeit noch der Tempo-Team Niederlassung in Trier zugeordnet. Die Gründung einer wirtschaftlich eigenständigen Niederlassung in der Eifel ist geplant.

Mit dem neuen Büro trägt Tempo-Team der dynamischen Wirtschaftsentwicklung und dem hohen Arbeitskräftebedarf in der Region Rechnung. „In Wittlich besitzt Tempo-Team bereits seit längerem ein On-Site Office bei einem Großkunden. In den letzten Jahren kamen weitere Kundenunternehmen dazu, so dass ein eigenständiges Büro sinnvoll wurde“, gibt Personal- und Kundenberaterin Laura Müller einen Einblick. Sie ist seit Oktober vor Ort und arbeitet hier gemeinsam mit ihrer Kollegin Stephanie Daub, die hauptverantwortlich für das On-Site Office ist. Ursprünglich war die Büroeröffnung bereits für den 1. Juli 2021 geplant, sie musste aufgrund des starken Hochwassers in diesem Sommer jedoch verschoben werden.

Wittlich ist die Kreisstadt des Landkreises Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz und die zweitgrößte Stadt im Regierungsbezirk Trier. Traditionell sind die Forstwirtschaft und die verarbeitende Holzindustrie in der Region von großer Bedeutung. Zahlreiche Hersteller von Türen und Fenstern haben hier ihren Sitz.

Inzwischen zeichnet sich die Region durch ein dynamisches, vielfältiges Wirtschaftsleben aus. Starke mittelständische Betriebe unterhalten hier Produktionsstandorte, ebenso wie bekannte Großunternehmen, z.B. aus der Lebensmittelindustrie oder der Reifenherstellung.

Tempo-Team arbeitet in der Region mit zahlreichen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zusammen. Das Einzugsgebiet umfasst die südliche Eifel, die Mosel und den nördlichen Hunsrück mit Standorten wie Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach, Zell, Bullay, Cochem, Simmern und Morbach.

„Wir haben viele attraktive Stellenangebote, sowohl für Ungelernte und Quereinsteiger als auch für Fachkräfte“, erklärt Laura Müller. „Bei uns finden Sie Ihren Job: ob als Helfer oder Facharbeiter, in der Logistik, als Maschinen- und Anlagenführer, in der Produktion bei Automobilzulieferern und in der Holz- oder Metallverarbeitung. Auch für Drucker und kaufmännische Angestellte gibt es spannende Angebote. Wer gerne deutschlandweit arbeiten möchte, findet als Sicherungsposten in der Industrie interessante Einsätze.“

Tempo-Team bietet in Wittlich sowohl Stellen in der direkten Personalvermittlung als auch in der Zeitarbeit an. „Nicht selten bauen wir hierbei Brücken und eröffnen unseren Kandidaten einen einfachen Zugang ins Erwerbsleben“, erklärt Ilka La Greca, Niederlassungsleiterin in Trier, die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Tempo-Team Personaldienstleistungen.

„Zeitarbeit hat in Deutschland zu Unrecht einen eher schlechten Ruf. Sie kann aber große Chancen bieten“, führt die erfahrene Personalexpertin aus. „Vielen unserer Mitarbeiter in der Arbeitnehmerüberlassung ebnen wir den Weg in die Festanstellung. Darüber hinaus erhalten sie auch als Zeitarbeitnehmer eine attraktive Vergütung und profitieren von weiteren Leistungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, Fortbildungsangeboten, Jobticket oder Fahrgeld.“

Weitere Informationen zum neuen Tempo-Team Büro in Wittlich und zur Niederlassung von Tempo-Team Personaldienstleistungen in Trier:

https://www.tempo-team.com/trier.html

Aktuelle Stellenangebote in Trier, Wittlich und Umgebung:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=38

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

