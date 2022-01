Seit 1999 ist der Personaldienstleister in der Automobilstadt Zwickau aktiv. Vielfältiges Stellenangebot, z.B. in der Automobilbranche, Produktion, Logistik und im kaufmännischen Bereich.

Zwickau, 14. Januar 2022 – Der Personaldienstleister Tempo-Team ist bereits seit 1999 in der Automobilstadt Zwickau vor Ort, zuerst mit einem On-Site Office bei einem Automobilzulieferer. Es folgte die Eröffnung einer eigenen Niederlassung in der Innenstadt sowie ein weiteres On-Site Office für den Produktionsstandort eines Kosmetikunternehmens. Bewerber haben mit Tempo-Team einen erfahrenen Partner, der ihnen vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Unternehmen in Zwickau und Umgebung finden dank Tempo-Team dringend benötigte Arbeitskräfte.

Zwickau gilt als die Automobilstadt im Osten Deutschlands. Die viertgrößte Stadt im Freistaat ist zudem das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Westsachsens. In anderen Wirtschaftszweigen gibt es ebenfalls bedeutende Produktionsstandorte. Da all diese Waren und Güter gelagert und transportiert werden müssen, ist auch die Logistikbranche in der Region stark ausgeprägt.

Die Tempo-Team Niederlassung in Zwickau ist zentral gelegen in der Bosestraße 24-26, in unmittelbarer Nähe zum Neumarkt. Insgesamt 9 Personalexperten kümmern sich derzeit darum, dass Kandidaten und Mitarbeiter optimal betreut werden.

„Wir sind ein sehr motiviertes Team mit umfangreicher Erfahrung, das bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet,“ betont Niederlassungsleiterin Peggy Mühlmann. „Hierdurch können wir unsere Bewerber und Arbeitnehmer optimal unterstützen.“

Tempo-Team Personaldienstleistungen in Zwickau bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Stellen an. „Unsere Mitarbeiter profitieren besonders von langfristigen Einsätzen bis hin zur Übernahme im Einsatzbetrieb sowie einer oftmals überdurchschnittlichen Bezahlung und weiteren Leistungen“, erklärt Peggy Mühlmann. Ergänzt werden die äußeren Rahmenbedingungen durch eine enge, persönliche Betreuung durch die Personalexperten von Tempo-Team.

„Die langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Arbeiternehmern ist uns sehr wichtig“, betont die Personalexpertin. „Wir unterstützen Sie und sind für Ihre Anliegen da. So begleiten wir fast jeden Kandidaten zu seinem Vorstellungsgespräch beim Einsatzunternehmen, um von Beginn an einen guten Start in den neuen Job zu ermöglichen.“

Von den Mitarbeitern wird dies geschätzt. Eine hohe Mitarbeiterbindung, zahlreiche Empfehlungen über Mundpropaganda sowie überdurchschnittlich positive Bewertungen der Zeitarbeit bei Tempo-Team Zwickau im Internet sind ein Beleg hierfür.

„Teilweise ziehen unsere Mitarbeiter die Beschäftigung in der Zeitarbeit sogar einer Festanstellung beim Einsatzunternehmen vor, da sie das vertraute Miteinander mit uns als Arbeitgeber nicht verlieren wollen.“ Als Beispiel berichtet Peggy Mühlmann von einem Schweißer, der seit 2014 als Zeitarbeitnehmer bei Tempo-Team arbeitet und bislang jedes Übernahmeangebot abgelehnt hat. Die Beschäftigung in der Zeitarbeit bei Tempo-Team hat vielen Arbeitnehmern aber auch die Tür zur Festanstellung beim Wunschunternehmen geöffnet.

Die Kundenunternehmen schätzen an Tempo-Team Personaldienstleistungen in Zwickau die hohe Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Feste Ansprechpartner ohne häufigen Wechsel, eine offene, ehrliche Kommunikation und nicht zuletzt die schnelle Bereitstellung oder Vermittlung von qualifizierten Arbeitskräften sind die Basis für eine langjährige Zusammenarbeit.

Auch in der Region Zwickau sind Arbeitskräfte und Fachkräfte knapp. Nicht alle Stellen können mit regionalen Arbeitskräften besetzt werden. Daher greifen die Personaler auch auf die Expertise des EU-Recruiting von Tempo-Team Deutschland zurück. „Wir haben umfangreiche Erfahrung in der Beschäftigung und Betreuung von EU-Arbeitnehmern. Durch eine enge Begleitung bei der Integration können wir die Fluktuation geringhalten. Unsere Kundenunternehmen gewinnen dringend benötigte und hoch motivierte Mitarbeiter“, erklärt Peggy Mühlmann.

Zwickau ist ein sehr industrielastiger Standort. Tempo-Team bietet daher besonders viele Jobangebote in der Produktion und Logistik an, sowohl für ungelernte Helfer als auch für Facharbeiter. Aktuell werden zum Beispiel Helfer, Disponenten, Speditionskaufleute, Staplerfahrer und Fachkräfte für Lager und Logistik, Facharbeiter im Metallbereich, Produktionshelfer sowie CNC- und Maschinen-Bediener gesucht. Auch für Chemielaboranten (m/w/d) sind mehrere Stellen ausgeschrieben.

Seit 2021 gewinnt zudem der kaufmännische Bereich stark an Bedeutung. Auch hier gibt es viele Stellenausschreibungen, z.B. für Bürokaufleute und Sachbearbeiter, Finanzbuchhalter, Steuerfachangestellte, Personalreferenten und Personalsachbearbeiter oder für Mitarbeiter im Vertrieb.

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

