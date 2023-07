TerraMaster Snapshot und TFSS bieten stärkere Datenschutzfunktionen

ohne Angst vor Ransomware

Heutzutage stellt globale Ransomware eine ernsthafte Gefahr für Privatanwender, Unternehmen und sogar Regierungsbehörden dar. Sie entwickeln und verbessern sich stetig weiter, indem sie immer komplexere und verdecktere Technologien einsetzen, was sowohl die Verteidigung als auch den Angriff erschweren.

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte für Heimanwender und Unternehmen konzentriert, und stellt Benutzern im TOS-System leistungsstarke Snapshot- und TFSS-Datenschutzfunktionen zur Verfügung, die eine leichte Wiederherstellung ermöglichen, um Datenverluste zu vermeiden, ganz gleich, ob diese aufgrund von Bedienungsfehlern, Festplattenschäden und sogar Ransomware-Angriffen aufkommen.

TerraMaster Snapshot

TerraMaster Snapshot ist ein Notfallwiederherstellungstool, das auf der Grundlage des BTRFS-Dateisystems entwickelt wurde. Erstellen Sie Snapshots von freigegebenen Ordnern oder iSCSI-LUNs und stellen Sie Daten nach einem Notfall schnell wieder her, indem Sie von Dateisystemfunktionen profitieren.

Hauptfunktionen von TerraMaster Snapshot

TerraMaster Snapshot basiert auf COW (Copy-on-Write), was bedeutet, dass Snapshots annähernd sofort erstellt werden können und bei der ersten Erstellung nahezu keinen Speicherplatz in Anspruch nehmen. Es können bis zu 1.024 Snapshots für jeden freigegebenen Ordner und bis zu 65.536 Snapshots für das gesamte System erstellt werden.

Die Snapshot-Datei befindet sich im selben Speicherplatz wie das Subvolume, und Sie können sie sowohl wie ein normales Verzeichnis durchsuchen als auch eine Kopie der Datei in dem Zustand wiederherstellen, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots befand. Darüber hinaus können Benutzer Snapshot-Kopien als inkrementelle Backups über SSH (das Backup-Ziel muss ebenfalls das BTRFS-Dateisystem verwenden) an eine externe Festplatte oder an ein Remote-Speichersystem senden, um die Datensicherheit zu erhöhen.

TFSS (TerraMaster File System Snapshot)

TerraMaster unterstützt zudem TFSS, das einen Snapshot des gesamten Dateisystems des TNAS-Geräts erstellen kann, um Datenverluste aufgrund von falschen Bedienungen oder Ransomware-Angriffen zu vermeiden.

Hauptfunktionen von TFSS

Schutz des gesamten Dateisystems

Sobald TFSS aktiviert wurde, wird es unter Verwendung des BTRFS-Dateisystems automatisch Snapshots aller Laufwerke im TNAS-Gerät erstellen, ohne die Notwendigkeit, das Snapshot-Ziel und den Speicherort festlegen zu müssen.

Sicherere Schutzstrategie

Die Snapshot-Dateien des TFSS werden in einem verborgenen Verzeichnis mit Variablennamen gespeichert und alle Snapshot-Dateien werden in einem speziellen schreibgeschützten Format gespeichert, damit die Snapshot-Dateien durch keine allgemeinen Systembefehle geändert oder gelöscht werden können.

Snapshot-Zeitplan

TFSS bietet einen individuell einstellbaren Snapshot-Aufgabenzeitplan und die Zeit, der Zeitraum sowie die Häufigkeit von Snapshots können individuell angepasst werden.

NAS-Geräte von TerraMaster kombinieren Snapshot- und TFSS-Funktionen, um das Risiko von Datenverlusten zu minimieren.

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

Kontakt

TerraMaster Technology Co., Ltd.

Yuki Shi

Longhua District, ZhangKeng Industry Park, Building A, Floor 2, A1 A1

518131 Shenzhen

+86 755 81798272



http://www.terra-master.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.