Testsieger: ehotel® überzeugt bei ntv-Studie

Sparen ist aktuell wichtiger denn je: gerade für Unternehmen. Auch im Bereich der Geschäftsreisen führt deshalb kein Weg mehr an preisvergleichenden Hotelportalen vorbei. Dabei müssen die Portale zunehmend Verantwortung übernehmen in Sachen Information, Transparenz, sichere Buchungsprozesse und Bedienungsfreundlichkeit. Für ntv Anlass genug, die Vorzüge verschiedener Anbieter vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) prüfen zu lassen. Klarer Testsieger 2021 wurde in dieser aktuellen Studie ehotel®. Die Hotelbuchungsplattform überzeugte die geschulten Testnutzer mit den besten Preisen, mit umfangreichen themenrelevanten Informationen auf der Webseite und mit schnellem Service.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Analyse-Instituts DISQ, meint: “Dass in den schwierigen Zeiten teilweise am Service gespart wird, ist nicht überraschend.” Es geht aber auch anders: Für ehotel® ist Service selbstverständlich, egal ob es um die stetige Aktualisierung von Such-, Filter- und Sortieroptionen geht oder um den persönlichen Kundenkontakt. “Auch für uns als Testsieger gibt es immer noch Möglichkeiten, unser Angebot zu verbessern”, sagt Fritz Zerweck, CEO von ehotel®: “Daran arbeiten wir beständig und so können wir schnell auf individuelle Fragen und neue Herausforderungen unserer Zeit reagieren.”

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. www.ehotel.de

