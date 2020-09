Testurteil “Sicher”: devolo Home Control zum sechsten Mal in Folge von AV-TEST zertifiziert

Aachen, 1. September 2020 – “Wie sicher ist mein Smart Home?” – das ist wohl die essenziellste Frage, die Verbraucher beim Thema Smart Home stellen. Sie wünschen eine Lösung, die den Alltag erleichtert, beim Energiesparen hilft und die zugleich gegen unbefugten Zugriff abgesichert ist. Dass devolo Home Control sicher ist, belegen Tests durch unabhängige IT-Sicherheitsprofis, die der Aachener Hersteller des Smart Home-Systems regelmäßig durchführen lässt. Auch 2020 hat das führende europäische Testlabor AV-TEST Home Control genau unter die Lupe genommen und kommt zu dem Ergebnis: devolo Home Control erfüllt in allen Bereichen die Sicherheitsanforderungen des AV-TEST-Zertifizierungsverfahrens und erhält erneut das Zertifikat “Geprüftes Smart Home Produkt”.

Sicherheit auf allen Ebenen

Die Sicherheitsingenieure von AV-TEST prüften intensiv, ob Home Control vor möglichen Fremdzugriffen geschützt ist. Sie stellten fest, dass sowohl die Datenkommunikation der Home Control-App als auch die Kommunikation der Home Control-Zentrale mit dem Webportal www.mydevolo.com sicher sind.

Maik Morgenstern, CTO AV-TEST, fasst das Ergebnis der Tests zusammen: “Zum sechsten Mal in Folge präsentiert sich devolo Home Control in unseren umfangreichen Zertifizierungstests als durchdachte Smart Home-Lösung. Unser Testergebnis: Alle wichtigen Sicherheitsfeatures werden berücksichtigt. Darum bescheinigen wir devolo Home Control erneut geprüfte Sicherheit und zeichnen es mit dem AV-TEST Gütesiegel “Geprüftes Smart Home Produkt” aus.”

Home Control: Das sichere Fundament

devolo Home Control ermöglicht mit seinen smarten Bausteinen, wie beispielsweise Alarmsirene und Bewegungsmelder, Sicherheit für das eigene Zuhause. Zudem wurde schon bei der Entwicklung des Systems ein starker Fokus auf die Datensicherheit gelegt. Der Funkstandard Z-Wave bildet das sichere Fundament, da die devolo Home Control-Zentrale nur mit Komponenten “spricht”, die in einem Pairing-Prozess vom System angelernt wurden. Zusätzlich wird die Kommunikation von der devolo Home Control-Zentrale zur mydevolo-Cloud TLS-verschlüsselt. Die devolo Cloud-Server sind darüber hinaus in Deutschland ansässig und unterliegen den hohen deutschen Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben.

Auch in Zukunft sicher

Das Testergebnis basiert auf der inzwischen mehr als achtzehnjährigen Erfahrung des Aachener Herstellers mit Netzwerktechnologie und Verschlüsselungsmethoden. Als Pionier in der Powerline-Datenkommunikation unterhält devolo die weltweit größte PLC-Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Heute arbeiten mehr als 45 Prozent der Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung – und damit an der stetigen Verbesserung der sicheren Heimvernetzung.

AV-TEST: Gütesiegel von renommierten IT-Sicherheitsexperten

Die hohe Qualität und Verlässlichkeit dieses Gütesiegels zeigen sich in der langjährigen Erfahrung und der großen Anzahl namhafter Kunden: Nahezu alle international tätigen Hersteller von Antiviren-Software verlassen sich auf die Expertise von AV-TEST. Bei dem IT-Sicherheitsexperten mit Sitz in Magdeburg arbeiten derzeit mehr als 30 hochqualifizierte Spezialisten an Zertifizierungs- und Stresstests, in der Malware-Forschung sowie der Erstellung detaillierter Sicherheitsanalysen unterschiedlichster Anwendungen.

Mehr Informationen zu devolo Home Control finden Sie unter www.devolo.de/home-control sowie zu

AV-TEST und den angewandten Analysemethoden unter https://www.av-test.org

devolo macht das Zuhause intelligent und das Stromnetz smart. Privatkunden bringen mit Powerline-Adaptern von devolo Highspeed-Datenverbindungen in jeden Raum. International sind etwa 34 Millionen dLAN-Adapter im Einsatz. Darüber hinaus entdecken Kunden mit devolo Home Control die Möglichkeiten des Smart Home – schnell einzurichten, beliebig erweiterbar und bequem per Smartphone zu steuern. devolo passt seine Produkte und Lösungen als OEM-Partner individuell an die Bedürfnisse internationaler Telekommunikationsunternehmen an. Im professionellen Bereich bietet zudem der Umbau der Energieversorgungsinfrastruktur Chancen: Mit devolo-Lösungen lassen sich die neuen Smart Grids in Echtzeit überwachen und steuern sowie völlig neue Services realisieren. devolo wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 330 Mitarbeiter. Der Weltmarkführer im Bereich Powerline ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

