Texel entdecken: Neue Rad- und Wanderroute „Vom Hoge Berg zum Hafen“

Niederländische Watteninsel lädt dazu ein, ihre Geschichte auf eigene Faust zu entdecken

Von jeher spielt das Gebiet rund um den „Hoge Berg“ eine wichtige Rolle in der Geschichte von Texel. Seit Jahrhunderten wird in diesem südlichen Teil der niederländischen Insel Schafzucht betrieben, was die Kulturlandschaft bis heute auf unvergleichliche Weise prägt. Darüber hinaus war die „Reede von Texel“, die sich vor dem heutigen Hafen in Oudeschild befand, mehrere hundert Jahre ein bedeutender Dreh- und Angelpunkt des maritimen Welthandels. Auf der neuen Route „Vom Hoge Berg zum Hafen“ kann man diese Historie ab sofort per Rad oder zu Fuß entdecken.

Lämmer hautnah

Die Route wird von Informationsschildern markiert, die die Besonderheiten der Landschaft hervorheben und mit Bild und Text erläutern. Wie zum Beispiel die als „tuunwallen“ bezeichneten Erdwälle, die im „Hoge Berg“-Gebiet die Schafweiden voneinander trennen. Aufgrund des sandigen Untergrundes war es hier sinnlos, Gräben zu ziehen, und aufgrund von Holzknappheit waren normale Zäune keine Option. Besonders im Frühjahr sind die Graswege zwischen den „tuunwallen“ der perfekte Ort für einen Ausflug, da nun hunderte Lämmer auf den grünen Wiesen herumtollen.

Historischer Tour-Guide

Auf jedem Schild befindet sich eine Übersichtskarte, der man entnehmen kann, wo sich weitere Punkte der Route befinden. Schirmherr und Guide der Route „Vom Hoge Berg zum Hafen“ ist kein geringerer als Leendert den Berger, der im 18. Jahrhundert als Landvermesser auf Texel tätig war und diese Gegend wie kaum ein anderer kannte. 1786 kaufte er den Landsitz Brakestein, der sich am Fuß des „Hoge Berg“-Gebiets befindet und noch heute eine echte Sehenswürdigkeit darstellt. Auf jedem Informationsschild gibt es einen kurzen Absatz, der eine Gegebenheit aus seinem Leben beschreibt.

Spielend lernen

Nicht zuletzt ist auf jedem Schild eine Silhouette abgebildet, die zu einem Element aus der Umgebung gehört. Die Herausforderung für Klein und Groß ist, es so schnell wie möglich zu entdecken. Einen Hinweis darauf liefert der Text auf der Infotafel. Hier wie auch auf kleinen Pfählen, die ebenfalls entlang der Route zu finden sind, gibt es zudem die Möglichkeit, per QR-Code weitere Informationen zu dem jeweiligen Standort aus dem Internet abzurufen.

Informiert unterwegs

Die Route kann an jedem der Informationspunkte gestartet und beendet werden. Ein besonders geeigneter Anfang für ist jedoch das Museum Kaap Skil unweit des Hafens in Oudeschild. Hier sind für Besucher und Besucherinnen kostenlose Flyer der Route erhältlich. Weitere Informationen hält zudem die Website https://www.hogebergtexel.nl/de/museum-kaap-skil/startpunt-museum-kaap-skil bereit. Alle Informationsmaterialien sind auf Niederländisch, Deutsch und Englisch aufbereitet.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( www.teso.nl) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Zentrum für Watt und Nordsee „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“. Für Anfragen zu Ferienunterkünften und Informationen zur Insel bietet der VVV Texel in Den Burg eine zentrale Anlaufstation ( www.texel.net).

Bildquelle: Leonie Hoever