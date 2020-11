Thai Massage in Stuttgart wirkt auf die Fußreflexzonen

Warum bei Thai Massage die Füße eine zentrale Rolle spielen – Expertin aus Stuttgart erklärt

STUTTGART. Nach einem langen Tag in engem Schuhwerk kann eine Fußmassage sehr wohltuend sein – das wissen gerade Frauen. Doch bei der traditionellen Thai Massage geht es um mehr: “An den Füßen befinden sich Energiepunkte, die mit bestimmten Körperorganen in Verbindung stehen”, erklärt Kitty Kammer, die in Stuttgart ein Thai Massage Studio leitet. “In Thailand wird die Fußreflexzonen Behandlung bereits seit Jahrtausenden praktiziert. Sie hilft beim Abbau von Blockaden und kann so körperliche und psychische Beschwerden aller Art lindern.”

Thai Massage in Stuttgart: Über die Füße den Energiefluss im Körper harmonisieren

Die thailändische Fußreflexzonen Massage geht auf Grundsätze des Ayurveda und der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) zurück. Demnach durchzieht ein Netz an Energielinien den Körper, die an den Füßen enden. “Wenn der Masseur auf diese Akupressur-Punkte an den Füßen einwirkt, hat das Auswirkungen auf den gesamten Organismus”, beschreibt Kitty Kammer die Zusammenhänge. Oft stecken energetische Blockaden hinter chronischen Beschwerden wie Kopf- und Rückenschmerzen oder Verdauungsproblemen, so die Expertin. Eine Fußreflexzonen Massage könne dabei helfen, den Energiefluss wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das sei eine wichtige Voraussetzung, um die Heilung von Krankheiten zu unterstützen und neuerlichen Beschwerden vorzubeugen.

Diese gesundheitlichen Vorteile bietet Fußreflexzonen Thai Massage in Stuttgart

Die Behandlung von Fußschmerzen ist somit nicht das vorrangige Ziel einer Thai Fußmassage, wie Kitty Kammer betont. “Die gesundheitlichen Auswirkungen sind viel breiter. Die Durchblutung und der Lymphabfluss verbessern sich. Die Muskulatur wird gelockert. Kreislauf und Stoffwechsel werden intensiv angeregt, was gerade bei Müdigkeit und Kältegefühl sehr angenehm ist. Viele unserer Kunden sind überrascht, wie fit und energiegeladen sie sich bereits nach einer einzigen Behandlung fühlen.” Doch das gilt freilich nur, wenn die Massage fachgerecht ausgeführt wird. Wichtig sei es daher, auf die Qualifikation der Masseurinnen zu achten, rät Kitty Kammer allen Interessierten. Sie selbst verfügt über ein Zertifikat der Thai Traditional Medical Service Society und achtet auch bei ihren Mitarbeitern auf entsprechende Ausbildungsnachweise.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

