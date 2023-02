THE ELLINIKON, EINES DER GRÖSSTEN STADTERNEUERUNGSPROJEKTE DER WELT, MACHT DEN ERSTEN SPATENSTICH FÜR DEN RIVIERA TOWER

Lamda Development ist eine treibende Kraft der nachhaltigen, technologiegesteuerten Stadterneuerung und wirtschaftlichen Entwicklung, wie die neue, bis ins Detail geplante Stadt The Ellinikon zeigt

ATHEN, Griechenland, 15. Februar 2023 — Lamda Development hat in Athen mit den Rammarbeiten für den legendären Riviera Tower begonnen, der bis März 2026 fertiggestellt werden soll. Er wird das höchste Gebäude Griechenlands und der erste Wolkenkratzer des Landes sein. Der 200 Meter hohe Riviera Tower wird nur eine der vielen Sehenswürdigkeiten von The Ellinikon darstellen, das zu den größten und ehrgeizigsten Stadterneuerungsprojekten der Welt zählt. Die 6,2 Millionen Quadratmeter große, nachhaltig geplante Smart City auf dem Gelände des alten internationalen Flughafens von Athen setzt einen neuen globalen Standard für solide und effiziente Stadtplanung, intelligentes Wohnen und ESG-bezogene Investitionsmöglichkeiten. Sie wird die Grünfläche im Großraum Athen nahezu verdoppeln und bringt eine bedeutsame wirtschaftliche Entwicklung mit sich. The Ellinikon ist eine echte 15-Minuten-Stadt, die von Grund auf neu gebaut wird. Sie bietet Wohn-, Gewerbe-, Freizeit-, Einzelhandels-, Gastronomie-, Unterhaltungs-, Bildungs- und Sportmöglichkeiten und wird damit für Einheimische und internationale Besucher gleichermaßen zum innovativsten und aufregendsten Reiseziel innerhalb von Europa.

Der von Foster + Partners entworfene Riviera Tower wird eine Reihe von Wohnungen mit einem bis fünf Schlafzimmern und Dachwohnungen umfassen, die den Bewohnern einen spektakulären Ausblick sowie einen einfachen Zugang zum Strand und zum Jachthafen mit 310 Liegeplätzen bieten.

„Wir erleben gerade einen historischen Moment, in dem nachhaltige Entwicklung und Investitionen mutig sein müssen, um der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, unsere Wahrnehmung städtischen Lebens zu ändern“, erklärt Odisseas Athanasiou, CEO von Lamda Development. „Das Ellinikon wird nicht nur für Griechenland, sondern für die ganze Welt einen Wandel einläuten, indem die Stadt neue Maßstäbe für intelligente und inspirierende Innen- und Außenräume setzt, die die Menschen begeistern. Gleichzeitig wird sie die Nachhaltigkeit der Orte, an denen wir leben, arbeiten und uns vergnügen, auf lange Sicht erheblich fördern. Trotz der weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen liegen wir im Zeitplan und freuen uns schon auf die Fertigstellung der ersten Phase im Jahr 2026.“

Dieses Projekt ist für Griechenland in mehrfacher Hinsicht eine Premiere

-Der Ellinikon-Park, der größte Küstenpark Europas, beherbergt auf 2 Millionen Quadratmeter Grünfläche über 1 Million neuer Bäume und Pflanzen, die allesamt in der Region heimisch sind.

-Der Riviera Tower, Griechenlands erster bewohnter Wolkenkratzer, wird als höchstes Gebäude des Landes einen atemberaubenden Blick auf den Park und das Meer bieten und verbindet umweltfreundliche Nachhaltigkeit mit bemerkenswertem Stil. Nicht umsonst wurde er mit LEED-Gold v4 BD +C vorzertifiziert.

-Die Riviera Galleria wird in Athen eine gefragte Einkaufsmöglichkeit mit internationalen Couture-Häusern, Flaggschiff-Designerläden und angesagten aufstrebenden Marken sowie feinen Restaurants vor der majestätischen Kulisse der Athener Riviera. Die LEED-Gold-Vorzertifizierung wurde für die Riviera Galleria erfolgreich abgeschlossen.

-Ein 185.000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum, der größte und modernste Geschäftskomplex Griechenlands, bietet eine neue Philosophie des Einkaufens, Arbeitens und Entertainments und ist das erste Einkaufszentrum Griechenlands, das die LEED-Gold-Zertifizierung erhalten hat.

-Ein Jachthafen mit 310 Liegeplätzen, der an der aufgewerteten 3,5 Kilometer langen Küstenfront liegt, ist Griechenlands erster exklusiver Jachthafen mit derart großen Liegeplatzkapazitäten für Mega-Yachten.

-Ebenso einzigartig ist das ökologisch nachhaltige Design mit einem Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck durch den Einsatz modernster Energiesparstrategien und emissionsreduzierender Systeme. The Ellinikon wird hinsichtlich Bewässerung und Strombedarf autark sein.

-Sie wird über nie dagewesene Intelligente Funktionen wie elektronische Fahrzeuginfrastruktur, Augmented Reality Navigation, Internet of Things (IoT) in Wohn- und Geschäftsräumen und intelligente Wasserstandssensoren zur Küstenresilienz verfügen.

Im Zuge der stetigen Baufortschritte des Projekts, dessen Fertigstellung in der ersten Phase für 2026 erwartet wird, stößt das Ellinikon auf großes Interesse bei Investoren, Konsumenten und der Öffentlichkeit. Der Experience Park, und damit der erste für die Öffentlichkeit zugängliche Teil des Ellinikon-Parks, hat in weniger als einem Jahr mehr als eine Million Besucher verzeichnet. Darüber hinaus ist das Ellinikon Experience Centre – ein beeindruckendes Besucherzentrum, das Einblicke in die zukünftige Stadt Ellinikon gibt – zu einem beliebten Ausflugsziel in Athen geworden.

The Ellinikon hat sich für die Gestaltung mit einigen der weltweit führenden kreativen Köpfe zusammengetan, wie Foster + Partners, Kengo Kuma & Associates, Aedas und Sasaki Architects. Weltbekannte Marken haben Vereinbarungen und Absichtserklärungen unterzeichnet, um ebenfalls Teil an dem Projekt zu haben. Beeindruckend ist, dass das Projekt voraussichtlich zusätzliche Staatseinnahmen in Höhe von 14 Milliarden Euro und 85.000 Arbeitsplätze schaffen wird und damit etwa 2,4 Prozent des griechischen BIP ausmacht.

Einkaufen

Die beiden großen Einkaufsmeilen von The Ellinikon werden anerkannte globale Marken mit bekannten lokalen Namen zusammenbringen und dem Einkaufserlebnis einen unverwechselbar griechischen Charakter verleihen, der eine wichtige Rolle im neuen Ökosystem spielt. Die von Kengo Kuma entworfene Riviera Galleria wird ein echtes Lifestyle-Erlebnis inmitten einer anspruchsvollen Architektur bieten. Der kommerzielle Knotenpunkt wird aus dem größten Einkaufszentrum Griechenlands, einem Gewerbegebiet der nächsten Generation mit Geschäften sowie hochmodernen Büroflächen bestehen – ein hybrides Einkaufszentrum der nächsten Generation. Für 50 Prozent der vermietbaren Fläche wurden bereits Vorverträge abgeschlossen. Es wird erwartet, dass dieser Anteil im Jahr 2023 auf 65 Prozent steigen wird.

Für die Riviera Galleria wurden bereits 20 Prozent der Mietfläche vergeben und bis Ende 2023 werden es voraussichtlich 50 Prozent sein.

Wohnen

Ebenfalls sehr gefragt sind die Wohnangebote von The Ellinikon, die in Griechenland ihresgleichen suchen und von grünen, mit modernster Technik ausgestatteten Luxus-Hochhäusern über maßgeschneiderte Villen am Meer bis hin zu trendigen, modernen Parkresidenzen inmitten üppiger Grünanlagen reichen. Das Interesse ist in Griechenland seit der Markteinführung beispiellos. Die ersten auf den Markt gebrachten Wohnimmobilien sind bereits ausverkauft, und die Käufer haben insgesamt 1,1 Milliarden Euro zugesagt. Lamda Development plant, in Kürze weitere Wohnangebote auch auf den internationalen Markt zu bringen.

Arbeiten und Leben

Weitere Höhepunkte der Entwicklung sind der Mixed Use Tower im Commercial Hub, der zur neuen prestigeträchtigen Geschäftsadresse Athens und zum höchsten Geschäftsgebäude Griechenlands wird, sowie das Casino-Resort, ein 5-Sterne-Luxushotel mit einer Spieletage der Weltklasse sowie Tagungs- und Kongressräumen.

Der Mixed Use Tower wird Büros der Klasse A+ bieten, die über LEED- und WELL-Zertifikate verfügen, und außerdem ein Luxushotel und Markenwohnungen beherbergen. Im Casino-Resort werden sich international bekannte Gastronomiebetriebe ansiedeln.

Die beiden anderen Hotels sind das Marina Hotel, das Besuchern, die mit der Jacht anreisen oder Gästen, die sich in einem kosmopolitischen Umfeld eine Auszeit von der Stadt nehmen wollen, echten Lifestyle-Luxus zu bieten hat sowie das Beach Hotel, das ruhige Raffinesse und Abgeschiedenheit mit dem ganzjährigen pulsierenden Stadtleben des modernen Athens verbindet.

Finanzierung

Die Begeisterung für das Projekt spiegelt sich auch in der Überfinanzierung in den ersten fünf Jahren wider. Ein beachtlicher Teil dieser Finanzierung erfolgte über die 230 Millionen Euro schwere grüne Anleihe von Lamda Development, die der Öffentlichkeit zugänglich war und in die Organisationen wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung investiert sind. Mit dem Erlös dieser grünen Anleihe werden Nachhaltigkeitselemente wie die Entwicklung kohlenstoffarmer Gebäude, umweltfreundlicher Infrastrukturen und Grünflächen finanziert, die alle dazu beitragen werden, die Ziele von The Ellinikon in Bezug auf Kohlenstoffneutralität und Autarkie bei Bewässerung und Strombedarf zu erreichen.

The Ellinikon ist auf dem besten Weg, ein globales Paradebeispiel für wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltiges Design zu werden. Es wird eine neue Ära des intelligenten Stadtlebens einläuten und dazu beitragen, den weltweiten Bedarf an grundlegender, umweltbewusster Entwicklung zu decken und barrierefreie, inklusive und grüne Räume zu schaffen.

Über Lamda Development

LAMDA Development ist eine Holdinggesellschaft, die sich auf die Entwicklung, Investition und Verwaltung von Immobilien spezialisiert hat und notiert am Hauptmarkt der Athener Börse (ATHEX). Die LAMDA Development Group nimmt eine führende Rolle hinsichtlich der großen Einkaufs- und Unterhaltungszentren in Griechenland ein und tätigt darüber hinaus Investitionen in Wohn- und Büroflächenentwicklungen, hauptsächlich in Griechenland und in südosteuropäischen Ländern. Das Investitionsportfolio der Gruppe umfasst vier Einkaufs- und

Unterhaltungszentren (The Mall Athens, Golden Hall, McArthurGlen Designer Outlet in Athen und Mediterranean Cosmos in Thessaloniki), Bürogebäude, Wohnkomplexe sowie die Marinas in Flisvos und The Ellinikon. LAMDA Development hat die komplette Stadterneuerung des Großraums Ellinikon-Aghios Kosmas einschließlich des Gebiets des ehemaligen Flughafens „Ellinikon“ und der Küstenfront übernommen. Dies wird die größte private Investition in Griechenland und eines der größten Stadterneuerungsprojekte in Europa sein. Das geschätzte Investitionsvolumen für das Projekt beläuft sich auf 8 Milliarden Euro. Die Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen wird von der Latsis-Gruppe gehalten.

