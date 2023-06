THE GROW diskutiert mit Wolfgang Kubicki die aktuelle politische Lage im Deutschen Bundestag

In der Bundeshauptstadt fand in den Räumlichkeiten des Bundestags ein bemerkenswertes Gipfeltreffen statt, bei dem die 31 THE GROW Chapter-Vorstände aus dem gesamten DACH-Raum mit Chairman und Founder Bernhard Schindler an der Spitze Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki zum Gespräch trafen, um wichtige wirtschaftspolitische Fragen zu erörtern. Das Treffen bot den TeilnehmerInnen eine einzigartige Gelegenheit, ihre Anliegen direkt auf Augenhöhe wofür THE GROW steht vorzubringen.

Während des Treffens wurden eine Reihe von Themen diskutiert, die für die deutsche Wirtschaft künftig von entscheidender Bedeutung sind. Die Unternehmer brachten ihre Anliegen hinsichtlich steuerlicher Belastungen, Bürokratieabbau, Fachkräftemangel und der so wichtigen Förderung von StartUps zur Sprache. Sie nutzten die Gelegenheit, um konstruktive Vorschläge zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland zu unterbreiten.

Wolfgang Kubicki zeigte großes Interesse an den Anliegen der UnternehmerInnen und betonte die Bedeutung einer starken und wettbewerbsfähigen Wirtschaft für das Land. Er erklärte, dass er ihre Anregungen und Vorschläge sorgfältig prüfen und in seine politische Arbeit einbeziehen werde. Kubicki betonte auch die Notwendigkeit, einen offenen Dialog zwischen Politik und dem Netzwerk aufrechtzuerhalten, um die bestmöglichen Entscheidungen zum Wohle aller Beteiligten zu treffen.

Die Unternehmer äußerten ihre Zufriedenheit über das Treffen und betonten die Bedeutung solcher Gelegenheiten, um ihre Anliegen die sie in verschiedenen THE GROW Circles erarbeiten direkt an politische Entscheidungsträger heranzutragen. Sie lobten Wolfgang Kubickis Engagement und Offenheit und äußerten die Hoffnung auf eine konstruktive Zusammenarbeit zur Stärkung der deutschen Wirtschaft.

„Ich finde, das Treffen zwischen den Chapter-Vorständen und Wolfgang Kubicki war ein wichtiger Schritt in Richtung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik,“ so THE GROW Chairman Bernhard Schindler.

Mit der Gründung in der Corona-Zeit im Juni 2021 ist THE GROW mit aktuell mehr als 900 Unternehmermitgliedern zum stärksten und inhaltsgeladensten Unternehmer-Club in der DACH-Region geworden. Neben THE GROW TV, dem THE GROW-Summit und über 250 Veranstaltungen pro Jahr, den THE GROW-Kammern für die Stimme der Branchen, mehreren Fach-Circles und einem eigenen Magazin formieren sich bei THE GROW junge Entrepreneure und etablierte Familienunternehmen von 3 bis 75.000 Mitarbeiter zur Stimme der Unternehmen. THE GROW ist laut und anders, Mitglieder denken und reden, handeln und gestalten. Gerade in Zeiten von Krisen benötigt es den direkten Austausch zwischen Unternehmen und Unternehmen auf CEO/Inhaber-Level, um sich für die Zukunft zu rüsten.

