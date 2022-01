THE GROW präsentiert neue Investmöglichkeit

Mit Vollgas startet THE GROW in das neue Jahr und präsentiert gleich zu Beginn einen Neujahrs-Kracher!

Am 14.01.2022, ab 14:00 Uhr, stellt sich der neue Investment Club von THE GROW in München bei ottobahn vor. ottobahn ist eines der Startups, das durch das gründliche Auswahlverfahren ausgewählt wurde:

Das Team hinter dem Investment Club sieht sich die Startups oft schon lange vorher an und kennt viele von ihnen persönlich. Der Kontakt entsteht über die THE GROW Plattform, welche mit 104.000 Startups Europas größte Startup-Plattform ist oder das Mentoring-Programm invest2grow von Geschäftsführer Gerold Wolfarth. Aus über 1.000 potenziellen Kandidaten wurden so bisher vier ausgewählt, welche enormes Potential in Richtung Unicorn haben.

Durch den neuen Investment Club erhält das bereits gut funktionierende Ökosystem aus 265 EntrepreneurInnen, Vorständen und Top-ManagerInnen der Dachregion eine perfekte Ergänzung.

Clubmitglieder von THE GROW können im hauseigenen Ökovation Ventures Fonds direkt in gut sortierte Startups investieren.

So kann die Entwicklung neuer Geschäftszweige beschleunigt werden und tragfähige, nachhaltige Kooperationen können entstehen.

Dieser Fond hebt die Win-Win-Situation zwischen Investoren und Startups auf ein ganz neues Level. Innovative GründerInnen finden bei THE GROW potenzielle Investoren, oder Investorinnen und können sich vernetzen, um von deren Branchenerfahrung zu profitieren.

Bei der Veranstaltung werden die Chairman Bernhard Schindler und Gerold Wolfarth, die ersten vier Beteiligungen des Ökovation Ventures Fonds vorstellen: ottobahn, welche urbane Mobilität neu definieren, FRESH insurance – die den Versicherungsmarkt revolutionieren werden, das einzigartige Auto Abo-Modell nucarmo und Flexirio mit einem außergewöhnlich innovativem Möbelsystem.

Innerhalb weniger Monate hat THE GROW mit allen Mitgliedern ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Mit dem neuen Jahr und dem THE GROW Investment Club wird erneut eine neue Ära eingeläutet und das Ökosystem für UnternehmerInnen und Startups vervollständigt.

SalsUp ist das erste Ökovation-System. Als Europas größte Plattform für StartUps, Corporates und Sals Angels bietet SalsUp seinen Mitgliedern Sales, Network und Investment.

Firmenkontakt

SalsUp GmbH

Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

+498719762320

presse@salsup.de

http://www.salsup.de

Pressekontakt

Sabrina Kaindl

Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

0871 976 232 – 0

sabrina.kaindl@salsup.de

http://www.salsup.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.