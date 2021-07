“The Hybrid Place” von NTT DATA und Toyota Financial Services erhält den ISG Digital Case Study Award 2021

München, 15. Juli 2021 – NTT DATA, ein globaler Marktführer für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Information Services Group (ISG), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, mit dem ISG Digital Case Study Award für das Jahr 2021 ausgezeichnet wurde. Der Award geht an ausgewählte IT- und Business-Services-Anbieter, die ihre Kunden in vorbildlicher Weise bei der digitalen Transformation unterstützen.

Aus einer Rekordzahl von fast 250 Einreichungen wählte ISG Fallstudien von 39 Anbietern für die diesjährigen Awards aus. Die Mehrheit der eingereichten digitalen Transformationsinitiativen konzentrierte sich auf die Verbesserung der Kunden- und Benutzererfahrung mit dem damit verbundenen Ziel, das Umsatzwachstum zu steigern.

“The Hybrid Place” von NTT DATA und Toyota Financial Services gewürdigt

Besonders gefallen hat der Jury “The Hybrid Place”, eine digitale Plattform mit Smartphone-App. Dort können Kunden gebrauchte Hybrid-Autos von Toyota kaufen und verkaufen – bequem von zuhause und ohne Corona-Ansteckungsgefahr. The Hybrid Place wickelt alle bürokratischen Anforderungen ab, die in einem Land beim Gebrauchtwagenkauf gelten, von der Finanzierung bis zur Ausstellung der Fahrzeugpapiere. Die Plattform ist im März 2021 in Italien gestartet und soll bald in weiteren Ländern live gehen. “In The Hybrid Place haben wir Innovation, Digitalisierung und den Faktor Mensch vereint für ein einfaches, sicheres und vollständig digitales Kauferlebnis. Das steht in Einklang mit unseren Markenwerten und zeigt, wie wir die Welt revolutionieren möchten”, sagt Donato Santoro, Chief Innovation Officer Toyota Financial Services Italia.

Das benutzerfreundliche Design der App und die Prozesse hinter diesem neuen digitalen Service hat Tangity, Teil des NTT DATA Design-Netzwerks, gemeinsam mit Toyota Financial Services entwickelt und auch die neue Marke dafür kreiert. Vor der Entwicklung der App hat Tangity mit mehr als 3000 Händlern, potenziellen Kunden und weiteren Akteuren in 14 Ländern gesprochen, um Bedürfnisse und Trends im Gebrauchtwagenhandel zu erfahren und um ein intuitives sowie nutzerorientiertes Design zu entwickeln. Das ermöglicht den Kauf mit einem Klick, das neue Auto wird sogar vor die Haustür geliefert.

“Über die erstmalige Auszeichnung von ISG als führendes Unternehmen im Bereich Banking und Financial Services in DACH freuen wir uns sehr”, sagt Ralf Malter, Chief Operating Officer und Geschäftsführer bei NTT DATA DACH. “Wir sind stolz, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden die vernetzte Zukunft von morgen zu gestalten und sehen unsere Rolle als Vorreiter und starken Transformationspartner bestätigt.”

Die ISG Digital Case Study Awards bewerten die Ziele, Lösungen und Ergebnisse, die durch digitale Transformationsprojekte erreicht wurden. Technologie- und Serviceanbieter weltweit reichen Fallstudien ein, die unabhängig vom Unternehmenskunden validiert und von einem fachkundigen ISG Digital Research Review Committee geprüft werden. Die Auswahl basiert auf einer mehrdimensionalen Bewertung der greifbaren Auswirkungen der digitalen Transformation auf das Geschäft des Kunden und der Einzigartigkeit der Lösung des Anbieters.

“Die Ereignisse des vergangenen Jahres haben die Einführung digitaler Technologien und Geschäftsmodelle beschleunigt”, sagt Paul Reynolds, ISG-Partner und Chief Research Officer. “Die Verbesserung der Kunden- und Benutzererfahrung war das häufigste Ziel bei den von uns untersuchten Projekten. Die transformative Rolle, die Anbieter spielen, wurde durch die vielen innovativen und wirkungsvollen Lösungen, die sie geliefert haben, belegt.”

Das ISG Digital Case Study Awards Programm und die damit verbundene Forschung helfen ISG, die digitale Beratungsarbeit mit Unternehmenskunden zu leiten. Weitere Informationen zum ISG Digital Case Study Awards Research Programm finden Sie unter: https://isg-one.com/research/isg-digital-case-study-awards

Mehr Informationen zu “The Hybrid Place” und der digitalen Fallstudie von NTT DATA finden Sie unter folgendem Link: https://www.thehybridplace.com

Über ISG

ISG (Information Services Group) ist ein führendes globales Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen mit mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt. ISG unterstützt Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Sourcing-Beratung, Managed-Governance- und Risiko-Services, Netzwerk-Carrier-Services, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Market Intelligence sowie Technologieforschung und -analyse. Für weitere Informationen besuchen Sie www.isg-one.com

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Deutschland unter de.nttdata.com

Österreich unter at.nttdata.com

Schweiz unter ch.nttdata.com

