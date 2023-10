The Lux Collective expandiert in den Nahen Osten und ernennt Christian Pertl zum Chief Commercial Officer

München/Singapur – Im Rahmen ihrer fortschreitenden weltweiten Expansion gibt die globale Hospitality-Management-Gruppe The Lux Collective, die Gründung eines neuen Regionalbüros im Nahen Osten sowie die Ernennung von Christian Pertl zum Chief Commercial Officer mit Sitz in Dubai bekannt.

Christian Pertl kommt mit drei Jahrzehnten Erfahrung in der Luxushotellerie zu The Lux Collective. Der renommierte Branding- und Marketingexperte ist für seine einzigartigen kommerziellen und operativen Strategien bekannt , die auf die Optimierung der Gesamteinnahmen abzielen und dabei zugleich innovativ sind.

Christian Pertls herausragende Karriere spiegelt seine visionären Führungsqualitäten wider. Als engagierter Hotelier hat er eine große Leidenschaft für den Aufbau und das Management von Teams. Sein Einsatz für die Entwicklung von Talenten geht Hand in Hand mit seinem unermüdlichen Engagement für die Förderung des individuellen und organisatorischen Wachstums. Durch seinen Change Management- und Innovations-Ansatz konnte er ganze Teams umgestalten und die Expansion renommierter internationaler Hotelmarken leiten.

Vor dem Antritt seiner neuen Position bei The Lux Collective, war Christian Pertl Chief Commercial Officer bei Cinnamon Hotels & Resorts, einem Teil der John Keells Holdings, einem an der Börse in Colombo notierten, milliardenschweren, diversifizierten Unternehmen. Außerdem hatte er leitende Funktionen bei Hyatt International, Jumeirah und IHG inne.

Neben einem Wirtschaftsdiplom in Tourismus- und Hotelmanagement von der Österreichischen Hochschule für Tourismus und Hotelmanagement hat Christian Pertl Masterabschlüsse in Hospitality Management und Hotel Real Estate Investments & Asset Management der Cornell University erworben.

Paul Jones, Chief Executive Officer von The Lux Collective, sagte: „Christians Erfolgsbilanz bei der Markenentwicklung internationaler Hotelketten und der Steigerung des finanziellen Wachstums von Luxus-Lifestyle-Hotels ist beeindruckend. Wir sind zuversichtlich, dass The Lux Collective unter seiner Leitung als führende Weltklasse-Hotelgruppe noch größere Erfolge verzeichnen wird.“

Pertl wird die Gruppe stärken, indem er sich auf Strategien zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Markenportfolios über alle Kanäle hinweg konzentriert, und dabei gleichzeitig die Mitarbeiter fördert und die Branche voranbringt. Auch wird er die Eröffnungen zweier neuer Häusern leiten, die für 2024 geplant sind – LUX* Al Jabal und LUX* Al Bridi in Sharjah (VAE), und so das Engagement und die Präsenz der Marke in dieser wachsenden Region festigen.

„Bei The Lux Collective ist Leidenschaft der Kern von allem, was wir tun. Unsere globale Expansion und die preisgekrönten Immobilien, die wir verwalten, sind ein Beweis für den Erfolg des Unternehmens. Ich freue mich darauf, zur Vision der Gruppe beizutragen, das Portfolio innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln und gemeinsam mit dem Team daran zu arbeiten, für all unsere Gäste weltweit außergewöhnliche Erlebnisse zu kreieren und das Markenversprechen Life Extraordinary zu erfüllen. Es liegen aufregende Zeiten vor uns, und ich freue mich, Teil dieser Reise sein zu dürfen“, kommentiert Christian Pertl, Chief Commercial Officer von The Lux Collective.

Über The Lux Collective

The Lux Collective („TLC“) ist ein globaler Betreiber von Luxushotels mit Hauptsitz in Singapur und verwaltet die Marken LUX*, SALT, TAMASSA, SOCIO und Cafe LUX*. Zu den weiteren von TLC verwalteten Objekten gehören das Hotel Le Recif auf der Insel La Reunion und die Ile des Deux Cocos auf Mauritius, eine private Paradiesinsel.

TLC hat sich zum Ziel gesetzt, „Jedem Augenblick Bedeutung zu verleihen und sich um das zu kümmern, was zählt“. Die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen ist Kern der TLC-Kultur, ebenso wie seinen Werten treu zu bleiben: leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und innovativ in allem zu sein, was man tut. Durch Komfort und exquisites Design schafft TLC Reise-Erfahrungen, die jeden Moment zu einem besonderen Augenblick für die Gäste machen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, mit Rücksicht auf künftige Generationen und mit Respekt zu handeln.

Mit seinem konzernweiten Nachhaltigkeitsprojekt Tread Lightly verspricht The Lux Collective einen umweltbewussten Aufenthalt in seinen Hotels. Die Partnerschaft mit Altruistiq, einer Gruppe von CO2-Experten, konzentriert sich auf den ökologischen Fußabdruck und stellt sicher, dass die Emissionsquellen nach dem höchsten internationalen wissenschaftsbasierten Standard erfasst werden.

TLC baut seine globale Präsenz aus und betreibt derzeit 17 Resorts und Hotels in China, auf Mauritius, den Malediven und auf der Insel La Reunion. 12 weitere Hotels in Europa, Asien und im Nahen Osten befinden sich in der Entwicklungsphase.

TLC ist eine Tochtergesellschaft von IBL, einem führenden börsennotierten Unternehmen unter den „Top 100“ in Mauritius und bedeutender Wirtschaftsakteur im Indischen Ozean. IBL ist in Schlüsselsektoren der mauritischen Wirtschaft tätig und verfügt über ein globales Portfolio von rund 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Über LUX*

LUX* hilft den Menschen, das Leben zu feiern, indem es konsequent das Versprechen einer anderen Art von Luxus einlöst: Gastfreundschaft, die leichter ist. Heller. LUX* inszeniert außergewöhnliche Erlebnisse an verschiedenen Orten – ob am Strand, in der Stadt oder in der Natur – indem wir uns von gedankenlosen Mustern verabschieden und einfacher, frischer und sinnlicher werden, zum Wohle aller unserer Gäste.

