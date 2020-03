Thementage in der PR: Der Weltfrauentag

Der Weltfrauentag ist ein viel beachteter Thementag, der auf die Frauenrechte und Gleichstellungen zwischen den Geschlechtern aufmerksam macht.

Am 8. März ist Weltfrauentag. Seit 2019 gilt dieser Thementag in Berlin als offizieller Feiertag. Das diesjährige Thema lautet “Each for Equal” und ist in den Onlinemedien sowie den Public Relations bereits im Voraus viel diskutiert worden. Thementage bieten sich als idealer Ideen-Pool für die PR an. Den Weltfrauentag und über 1.200 weitere Thementage gibt es im PR-Gateway PR-Kalender.

Diese Bedeutung hat der Weltfrauentag für die PR

Der Weltfrauentag wird seit 1911 gefeiert und macht auf die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam. Außerdem stehen Themen wie Diskriminierung, Ungleichheit aber auch die bereits gewonnenen Erfolge der Frauenrechte, wie etwa das Wahlrecht im Vordergrund.

In der PR und in den sozialen Medien ist der Weltfrauentag ein vielbeachteter Thementag. Es gibt eine Vielzahl an Pressemitteilungen, die etwa auf den mangelnden Frauenanteil in typischen Männerberufen oder die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern hinweisen. Auf Twitter, Instagram und Co. wird thematisiert, dass man sich unter dem Hashtag #IWD2020 über diesen Tag informieren kann und erfährt so, welche Events weltweit am Weltfrauentag stattfinden.

Es wird unter anderem ein Lauf für Frauen, der “Park run” organisiert und im letzten Jahr gab es die Aktion “Message to my sister”. Frauen konnten mutmachende und inspirierende Botschaften an andere Frauen versenden, die einen Krieg miterlebt haben.

So können Thementage wie der Weltfrauentag für die eigene PR genutzt werden

Weil dieser Thementag so bekannt ist, ist er auch für die eigene PR-Arbeit interessant, um von der Aufmerksamkeit zu profitieren. Die folgenden Beispiele können als Anreiz für kreativen Content zum Weltfrauentag dienen:

– Typische Männerberufe, die von Frauen ausgeübt werden, können aufgezeigt werden, um den Wandel zur Gleichstellung zu

verdeutlichen.

– Die Erfolgsgeschichte auf den Weg in die Selbstständigkeit oder eines großen Projekts, das von Frauen ins Leben gerufen wurde,

kann für viele andere Frauen als Vorbild dienen, sie inspirieren und motivieren.

– Der Weltfrauentag in den Social Media: Dazu eignet sich beispielsweise ein Post mit einem inspirierenden Zitat, der dazu aufruft,

besondere Frauen zu erwähnen.

Damit wichtige Themen wie dieses in der Contentplanung nicht untergehen, empfiehlt es sich einen PR-Kalender zu nutzen, um die Inhalte früh genug zu planen und nicht in Zeitnot zu geraten. Im PR-Kalender von PR-Gateway sind über 1.200 Thementage enthalten, die als Aufhänger für die PR-Arbeit genutzt werden können. Der PR-Kalender enthält außerdem praktische Tipps zur Contentplanung und direkten Umsetzung in der PR.

Darum sollte man Thementage nutzen

Der Weltfrauentag ist ein wichtiger und viel beachteter Thementag, der auf die Frauenrechte und Gleichstellungen zwischen den Geschlechtern aufmerksam macht. Auch in der PR ist er ein großes Thema und sorgt immer wieder dafür, dass Inhalte viral gehen

Thementage wie der Weltfrauentag können auch für die eigene Contentplanung genutzt werden. Der PR-Kalender von PR-Gateway bietet zu jedem Tag des Jahres Contentideen.

–> Hier geht´s zum PR-Kalender

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

