Thinking Objects wird Platin-Partner von CONTECHNET

Partnerschaft für umfassende Informationssicherheit

Hannover/Stuttgart 15. April 2020 – Im Rahmen des CONTECHNET-Partnerprogramms ernennt der deutsche Softwarehersteller das Unternehmen Thinking Objects zum Platin-Partner. Innerhalb von einem Jahr entwickelte sich Thinking Objects vom Silber- zum Platin-Partner. Kunden profitieren sowohl von bewährten Lösungen für Informationssicherheit, IT-Notfallplanung und Datenschutz als auch von individueller Unterstützung bei der Softwareintegration durch geschulte Consultants.

Seit mehr als 25 Jahren bietet Thinking Objects seinen Kunden – kleinen und mittleren Unternehmen sowie Konzernen – Lösungen zur Unterstützung, Entlastung, Optimierung und Sicherung ihrer IT-Systeme an. Inzwischen hat das Unternehmen über 100 Mitarbeiter. Der Bereich TOsecurity fokussiert dabei die Entwicklung, Implementierung und Betreuung passgenauer Lösungen zum nachhaltigen Schutz von IT-Infrastrukturen.

“Thinking Objects ist im Februar 2019 auf uns zugekommen, seitdem arbeiten wir Hand in Hand und verfolgen ein gemeinsames Ziel. Mit Thinking Objects haben wir einen sehr kompetenten und erfahrenen Partner an unserer Seite”, sagt Jörg Kretzschmar, Geschäftsführer von CONTECHNET. “Das Team hat direkt von Beginn an seinen Erfolgskurs gestartet und so hat es Thinking Objects in nicht einmal einem Jahr vom Silber-Status – über Gold – zum Platin-Partner geschafft.”

“Seit Beginn der Partnerschaft mit CONTECHNET investieren wir in umfangreiche Schulungen unserer Consultants, um so qualitativ hochwertige Projektumsetzungen bei unseren Kunden gewährleisten zu können. So haben wir bereits einige Projekte erfolgreich umgesetzt und planen zukünftig eine noch intensivere Zusammenarbeit mit CONTECHNET in den Bereichen ISMS und IT-Notfallplanung”, sagt Michael Schrenk, Bereichsleiter Vertrieb & Marketing von Thinking Objects.

Veranstaltungsreihe “Energiewirtschaft Spezial”

Im Jahr 2020 finden gemeinsame Veranstaltungsreihen und Webinarserien für Interessenten aus den unterschiedlichsten Bereichen statt. Die Teilnehmer erfahren z. B. bei den Veranstaltungen “Energiewirtschaft Spezial” alles rund um die Herausforderungen in den Branchen Energieversorgung, -gewinnung und Wasserwirtschaft. Darüber hinaus zeigen die Experten, wie sich Unternehmen mit der CONTECHNET-Suite optimal absichern können.

Mehr zu den Events finden Sie unter https://security.to.com/contechnet-events

Die CONTECHNET Deutschland GmbH ist ein deutscher Softwarehersteller und wurde im Jahr 2007 in der Region Hannover gegründet. Die CONTECHNET-Suite besteht aus INDART Professional® – IT-Notfallplanung, INDITOR® BSI – IT-Grundschutz, INDITOR® ISO – ISO 27001 und INPRIVE – Datenschutz. Mit diesen intuitiv zu bedienenden Lösungen ist der Anwender auch im Ernstfall handlungs- und auskunftsfähig. Alle Softwarelösungen sind praxisorientiert und verfolgen eine strukturierte sowie zielführende Vorgehensweise. Weitere Informationen unter www.contechnet.de

Firmenkontakt

CONTECHNET Deutschland GmbH

Jacqueline Bülte

Mehrumer Straße 8 c + d

31319 Sehnde

+49 5138 70255-23

+49 5138 70255-29

jacqueline.buelte@contechnet.de

http://www.contechnet.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Liebscher

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 26 61-91 26 0-0

+49 26 61-91 26 0-29

contechnet@sprengel-pr.com

http://www.sprengel-pr.com

