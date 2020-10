Thinkport GmbH eröffnet neuen Standort in Leipzig

Thinkport GmbH, spezialisiert auf Cloud-Beratung für Großunternehmen, hat zum 15. September 2020 einen neuen Standort in Leipzig eröffnet. Damit erschließt Thinkport nicht nur eine weitere attraktive Location in Deutschland, sondern fördert in der Region auch Innovation und Know-how im Bereich Silicon Valley Technologies.

“Mit dem neuen Standort in Leipzig führen wir unsere Mission fort, Deutschland in die Cloud zu bringen. Ich bin gebürtiger Leipziger, daher ist es für mich auch ein wichtiges und persönliches Anliegen, spannende Projekte in die Region zu bringen und das notwendige Know-how hier in Leipzig gemeinsam aufzubauen. Wir freuen uns auf die Erweiterung unseres Teams mit talentierten und motivierten Leipzigern vor Ort!”

– Tobias Drechsel, CEO von Thinkport GmbH.

Thinkport GmbH ist eine stark wachsende Unternehmensberatung im Bereich Cloud-Technologie mit Sitz in Frankfurt am Main und Leipzig. Wir verstehen uns als Wegbereiter für die Entwicklung innovativer Technologien und unterstützen deutsche DAX Unternehmen bei der Migration oder Neuentwicklung von Anwendungen in der Cloud. Unsere Partnerschaften mit Amazon Web Services, Microsoft Azure, Confluent und HashiCorp ermöglichen es uns ausschließlich relevante Projekte am Puls der Zeit zu akquirieren und unsere gemeinsame Vision zu verwirklichen.

Wir sind ein aufgeschlossenes und hilfsbereites Team mit agilem Mindset. Der Teamzusammenarbeit steht bei uns an erster Stelle. Monatliches Feedback, das wöchentliche Team-Frühstück und gemeinsame Team-Events wie Skifahren oder Start-up-Veranstaltungen gehören fest zu unserer Unternehmenskultur.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.